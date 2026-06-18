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ЦСКА следи краен бранител от Аржентина

  • 18 юни 2026 | 09:07
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ЦСКА следи краен бранител от Аржентина

ЦСКА по всичко изглежда, че ще продължи с трансферите от Аржентина. "Червените" са се насочили към десния краен бранител на Естудиантес Ерик Меса.

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Според информацията в аржентинските медии, от ЦСКА се очаква официално да изпратят оферта за 27-годишния футболист в следващите часове.

Естудиантес е отворен към продажбата на своя десен бек, но разбира се, има финансови условия, които ще държи да бъдат изпълнени.

Меса е оценяван на 2,5 милиона евро. Защитникът е собственост на Естудиантес, но Колон също следи ситуацията внимателно, тъй като притежава 30% от правата на футболиста.

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