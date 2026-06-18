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Селекционерът на Панама се оплака от "жестоката" загуба срещу Гана

  • 18 юни 2026 | 08:33
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Селекционерът на Панама Томас Кристиансен заяви, че отборът му е заслужавал нещо повече от "жестоката" загуба с 0:1 от Гана в добавеното време. Неговият отбор изглеждаше по-добре през първото полувреме, когато пропусна няколко чисти положения, но не успя да вкара гол, а Кейлъб Иренкий донесе успеха на африканците в петата минута на добавеното време.

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"Резултатът е болезнен и това е, защото заслужавахме нещо по-добро. Бяхме отлични през първото полувреме, контролирахме Гана. Това е жесток начин да загубиш мача, но не можем да се фокусираме вечно върху тази грешка. Сега имаме още два мача срещу много силни съперници. Знаем какво качество имат те, но ще дадем най-доброто от себе си. Показахме, че Панама е много труден отбор за побеждаване и ще се борим до края", заяви Кристиансен. Тимът му продължава да търси първата си победа на Световно първенство.

Панама ще играе във вторник срещу Хърватия, който също трябва да се вдигне след поражението от Англия с 2:4.

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Снимки: Gettyimages

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