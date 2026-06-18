Кейрош постави рекорд с победата на Гана

Карлош Кейрош стана най-възрастният селекционер, печелил мач на Световно първенство, след като поведе Гана към победа с 1:0 над Панама.

Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

Португалският специалист постигна този исторически рекорд на 73 години и 108 дни. Предишният рекорд принадлежеше на германеца Ото Рехагел, който на 72 години и 317 дни изведе Гърция до победа в груповата фаза на Мондиал 2010 в Южна Африка. Победата, която подпечата върховото постижение на наставника, бе извоювана по драматичен начин: единственият гол в мача падна в добавеното време, дело на Кейлъб Иренкий.

Селекционерът на Панама се оплака от "жестоката" загуба срещу Гана

Любопитно е, че Кейрош не е най-възрастният треньор на настоящото Световно първенство. Хуго Броос (Южна Африка, 74 години и 2 месеца), Мирослав Коубек (Чехия, 74 години и 9 месеца) и Дик Адвокаат (Кюрасао, 78 години и 8 месеца) са по-възрастни, но всички те претърпяха загуби в дебютните си мачове на Мондиал 2026. Това е негово пето поредно участие на Световно първенство, след като води Португалия през 2010 г. и Иран през 2014, 2018 и 2022 г. Единствено на изданието, проведено в Бразилия, специалистът не успя да запише нито една победа.

🇬🇭 GHANA ENDS THE DROUGHT!



🏟️ First win in EIGHT MONTHS… and it comes on the GRAND STAGE of the World Cup!



👏 Carlos Queiroz arrives and delivers with his 8th international side as the Black Stars roar back to life!



✨ From losing streak to statement victory — the magic is… pic.twitter.com/fi0aFq5tjK — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 18, 2026

Португалският треньор пое Гана само преди два месеца, заменяйки Ато Одо. Въпреки че класира отбора за Мондиала, лошите резултати в подготвителните мачове доведоха до неговото отстраняване. Преди този триумф над Панама, статистиката на Кейрош начело на ганайския национален отбор беше едно равенство и една загуба в приятелски срещи.

🚨🚨🎙️| Carlos Queiroz post match on the win vs Panama:



“We knew we’d suffer, then grow into the game. The players fought like warriors, took control step by step, and scored.



To win at this level, you must sacrifice! A win at this World Cup, it’s very expensive.” ⚽🇬🇭 pic.twitter.com/rzgcms4CZ0 — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

„Първо трябваше да страдаме, борихме се като войни. Спечелихме мача с интелигентност. Първото полувреме беше мъчително срещу страхотен отбор. Те знаят как да играят и какво трябва да правят. Знаехме, че ще контролират играта, но стъпка по стъпка, това беше нашата стратегия: да ги оставим да напредват и да поемат контрола, докато не отбележим, защото така се побеждава. Винаги така се печели“, каза той след днешния мач.

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Снимки: Gettyimages