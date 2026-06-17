Чаби Алонсо иска №1 на Португалия

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо иска клубът да привлече титулярния вратар на националния отбор на Португалия Диого Коща. Според информациите в месните медии Порто оценява стража на около 60 милиона евро, но цената му може да се вдигне още при силно представяне по време на Световното първенство. На "Стамфорд Бридж" обаче са готови да направят тази инвестиция, за да решат неуредиците с вратарския пост.

През миналия сезон титулярният страж на Челси Роберт Санчес понесе доста критики и в един момент загуби мястото си за сметка на Филип Йоргенсен, който обаче също направи сериозни грешки. Затова Алонсо иска клубът да привлече елитен вратар.

Коща, който е и капитан на Порто, отговаря на изискванията. През миналия сезон той записа 26 чисти мрежи в 53 мача, като в първенството допусна едва 13 гола в 31 срещи. Преди време Манчестър Юнайтед проявяваше сериозен интерес към него. "Червените дяволи" обаче вече намериха своя вратар в лицето на Сене Ламенс. Сега Пари Сен Жермен може да се окаже най-сериозния конкурент на Челси за Коща, твърди "Мирър".

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Снимки: Imago