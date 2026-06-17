Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Чаби Алонсо иска №1 на Португалия

Чаби Алонсо иска №1 на Португалия

  • 17 юни 2026 | 17:38
  • 626
  • 0

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо иска клубът да привлече титулярния вратар на националния отбор на Португалия Диого Коща. Според информациите в месните медии Порто оценява стража на около 60 милиона евро, но цената му може да се вдигне още при силно представяне по време на Световното първенство. На "Стамфорд Бридж" обаче са готови да направят тази инвестиция, за да решат неуредиците с вратарския пост.

През миналия сезон титулярният страж на Челси Роберт Санчес понесе доста критики и в един момент загуби мястото си за сметка на Филип Йоргенсен, който обаче също направи сериозни грешки. Затова Алонсо иска клубът да привлече елитен вратар.

Коща, който е и капитан на Порто, отговаря на изискванията. През миналия сезон той записа 26 чисти мрежи в 53 мача, като в първенството допусна едва 13 гола в 31 срещи. Преди време Манчестър Юнайтед проявяваше сериозен интерес към него. "Червените дяволи" обаче вече намериха своя вратар в лицето на Сене Ламенс. Сега Пари Сен Жермен може да се окаже най-сериозния конкурент на Челси за Коща, твърди "Мирър".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

  • 17 юни 2026 | 17:30
  • 744
  • 0
Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

  • 17 юни 2026 | 17:10
  • 636
  • 0
Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

  • 17 юни 2026 | 17:02
  • 2143
  • 9
Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

  • 17 юни 2026 | 16:54
  • 568
  • 0
Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

  • 17 юни 2026 | 16:38
  • 1058
  • 1
Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

  • 17 юни 2026 | 16:19
  • 2739
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 28101
  • 105
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 31622
  • 75
Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

  • 17 юни 2026 | 14:52
  • 18506
  • 13
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 7049
  • 8
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 8863
  • 6
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 11705
  • 5