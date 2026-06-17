Португалия започва пътя към върха на Мондиал 2026 срещу амбициозния тим на ДР Конго

Португалия започва участието си на Световното първенство с наглед удобен двубой срещу ДР Конго с мач в Хюстън Селекцията на Роберто Мартинес влиза в двубоя като абсолютен фаворит, но африканският тим със сигурност няма да излезе на терена само като статист. Португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира, разполагайки с богат избор от футболисти от най-високо европейско ниво и с достатъчно опит в големите международни форуми.

Всички погледи отново ще бъдат насочени към капитана Кристиано Роналдо, който стартира своето рекордно шесто Световното първенство. Преди срещата португалската мегазвезда разсея съмненията отново физическата си форма и обяви, че е напълно готов да поведе „мореплавателите“ към преден успех.

За ДР Конго самото участие на световни финали е огромна възможност да се докаже на най-голямата сцена. Конгоанците разчитат на физическа мощ, скорост и ентусиазъм, а именно в срещата с фаворита в групата ще искат да докажат, че са способни на нещо повече от присъствие на форума. ДР Конго се завръща на най-голямата футболна сцена за първи път от 52 години насам, когато за последно участва през далечната 1974 г. под името Заир. „Леопардите“ на Себастиен Десабр си осигуриха драматично място на Мондиала след инфарктен гол в 100-ната минута на плейофа срещу Ямайка. Африканският състав ще се опита да затвори пространствата и да търси своите шансове на контраатака и при статични положения.

За Португалия трите точки са практически задължителни още в първия кръг от група K, в която са още Колумбия и Узбекистан. Успешен старт би дал спокойствие преди далеч по-сериозните изпитания в битката за първото място. Отборът ще се стреми да наложи контрол върху топката още от първите минути и да превърне индивидуалната си класа в ранен аванс. На хартия разликата в класите е огромна, но Португалия има едно наум след горчивия си опит от последното Световно, където отпадна именно от африкански опонент (Мароко).

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