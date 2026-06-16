Кристиано Роналдо се обърна към португалците: Вярвайте, както вярваме и ние!

Суперзвездата Кристиано Роналдо отправи призив към феновете да подкрепят националния отбор на Португалия на Световното първенство.

В първия си двубой от груповата фаза на Мондиал 2026 "лузитаните" ще се изправят срещу ДР Конго. Срещата е насрочена за утре, 17 юни, с начален час 20:00.

Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia.



Amanhã começa um novo capítulo.



Trabalhámos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as… pic.twitter.com/8xMkWSQN4I — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 16, 2026

„Всеки път, когато облечем тази фланелка, изпитваме същата гордост, същата страст и същата отговорност, както в първия ден“, написа Роналдо в социалните мрежи.

„Утре започва нова глава. Работихме изключително усърдно, за да стигнем до този момент, и сега е време да дадем всичко от себе си за нашата страна и за всички, които ни подкрепят тук и по целия свят. Вярвайте, както вярваме и ние! Хайде, Португалия!“, добави Кристиано.

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Снимки: Imago