Кристиано Роналдо се обърна към португалците: Вярвайте, както вярваме и ние!

Суперзвездата Кристиано Роналдо отправи призив към феновете да подкрепят националния отбор на Португалия на Световното първенство.
В първия си двубой от груповата фаза на Мондиал 2026 "лузитаните" ще се изправят срещу ДР Конго. Срещата е насрочена за утре, 17 юни, с начален час 20:00.
„Всеки път, когато облечем тази фланелка, изпитваме същата гордост, същата страст и същата отговорност, както в първия ден“, написа Роналдо в социалните мрежи.
„Утре започва нова глава. Работихме изключително усърдно, за да стигнем до този момент, и сега е време да дадем всичко от себе си за нашата страна и за всички, които ни подкрепят тук и по целия свят. Вярвайте, както вярваме и ние! Хайде, Португалия!“, добави Кристиано.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago