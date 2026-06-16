Роберто Мартинес няма да води Португалия след Световното първенство

Роберто Мартинес ще се оттегли като селкеционер на Португалия след Световното първенство, твърди talkSPORT.

Треньорът е решил да не подновява договора си, който изтича през юли тази година. Мартинес ще напусне независимо от резултатите на отбора на Мондиал 2026. Специалистът обмисля завръщане в Англия и е отворен и за позиция в друг национален отбор.

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52-годишният испанец е треньор на Португалия от 2023 г. Преди това е бил начело на Белгия от 2016 до 2022 г. В Англия Мартинес е работил в Евертън, Уигън и Суонзи.

В груповата фаза на Световното първенство Португалия ще се изправи срещу ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (28 юни).

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Снимки: Imago