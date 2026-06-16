Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Роберто Мартинес няма да води Португалия след Световното първенство

Роберто Мартинес няма да води Португалия след Световното първенство

  • 16 юни 2026 | 22:33
  • 691
  • 0

Роберто Мартинес ще се оттегли като селкеционер на Португалия след Световното първенство, твърди talkSPORT.

Треньорът е решил да не подновява договора си, който изтича през юли тази година. Мартинес ще напусне независимо от резултатите на отбора на Мондиал 2026. Специалистът обмисля завръщане в Англия и е отворен и за позиция в друг национален отбор.

Роберто Мартинес: Кристиано е незаменим
Роберто Мартинес: Кристиано е незаменим

52-годишният испанец е треньор на Португалия от 2023 г. Преди това е бил начело на Белгия от 2016 до 2022 г. В Англия Мартинес е работил в Евертън, Уигън и Суонзи.

В груповата фаза на Световното първенство Португалия ще се изправи срещу ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (28 юни).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

И Интер ще се пробва за Камавинга

И Интер ще се пробва за Камавинга

  • 16 юни 2026 | 21:20
  • 1231
  • 0
Франция 1:0 Сенегал, Мбапе откри резултата, отмениха гол на "лъвовете от Теранга" (гледайте на живо тук)

Франция 1:0 Сенегал, Мбапе откри резултата, отмениха гол на "лъвовете от Теранга" (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
  • 10958
  • 99
Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

  • 16 юни 2026 | 20:49
  • 4044
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

  • 16 юни 2026 | 20:41
  • 1925
  • 9
Неймар поднови тренировки

Неймар поднови тренировки

  • 16 юни 2026 | 20:21
  • 2631
  • 0
Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

  • 16 юни 2026 | 20:09
  • 821
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Франция 1:0 Сенегал, Мбапе откри резултата, отмениха гол на "лъвовете от Теранга" (гледайте на живо тук)

Франция 1:0 Сенегал, Мбапе откри резултата, отмениха гол на "лъвовете от Теранга" (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
  • 10958
  • 99
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 63611
  • 254
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 44172
  • 166
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 41547
  • 18
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 6387
  • 20
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 8611
  • 21