Черно море ще търси играчи на ключови позиции, оглежда бранител на Монтана

Черно море се събира за първа тренировка в понеделник. В хода на тренировъчния процес до началото на новото първенство треньорският щаб на „моряците“ ще търси играчи за най-важните позиции, на които отборът има нужда от подсилване. Не е тайна, че в ерата на Илиан Илиев броят на входящите трансфери обикновено съответства на изходящите, като основната задача е да се привличат малко на брой, но силни и качествени попълнения.

Черно море пробва да вземе младежки национал

Една от невралгичните зони е тази на поста ляв халф-бек. След напускането на Цветомир Панов все още има неяснота около това дали Дани Мартин ще остане на „Тича“. Договорът на испанеца изтича в края на месеца, а „моряците“ имат нужда от играч със силен ляв крак като него на тази позиция.

Младият талант от школата Емануел Няголов дебютира в плейофите и загатна за сериозен потенциал. На този етап един от футболистите, които се следят, е Александър Тодоров от Монтана.

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