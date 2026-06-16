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ЦСКА с молба до УЕФА заради "Армията"

  • 16 юни 2026 | 11:16
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От ЦСКА обмислят да пратят писмо до УЕФА, ако днешният жребий за първия квалификационен кръг на Лига Европа отреди "армейците" да бъдат домакини в първия мач. Причината е ясна - ако "червените" са гости в първия двубой, клубът ще спечели още една седмица, за да оформи последните акорди по завръщането на стадион "Българска армия", съобщава "Мач Телеграф".

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

Мачовете от този етап на надпреварата са на 9 и 16 юли, което значи, че ЦСКА може да играе в своя дом след месец, което ще е сбъдната мечта за "червена" България. По принцип е ясно, че ако се падне 31-кратните шампиони да бъдат домакини на 9 юли, а УЕФА не уважи тяхната молба за смяна на домакинствата, от клуба пак ще направят всичко възможно, дори и с денонощен труд, ЦСКА да приеме първия си евросъперник на "Армията". Но една седмица допълнително ще бъде отлична новина за отбора на Христо Янев.

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

Вече е ясно, че собствениците на ЦСКА са твърдо решени да започнат новия сезон на своя стадион, каквото и да струва това нещо.

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