ЦСКА обяви групата за лагера в Австрия

Тази нощ ЦСКА замина на подготвителен лагер в Австрия. От днес до 30 юни "армейците" ще се готвят в курортния град Бад Херинг, Тирол, с група от 26 футболисти. По време на лагера са планирани три контроли - на 20 юни (събота) срещу Динамо (Киев), на 24 юни (сряда) срещу Полися (Житомир) и на 27 юни (събота) срещу Карабах, като е възможно някои от съперниците да бъдат сменени.

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

След завръщането си отборът на Христо Янев ще изиграе още една проверка - срещу Марек, на 3 юли в София.

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Групата на ЦСКА за лагера в Австрия:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов;

Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Сейни Санянг, Алекс Тунчев;

Полузащитници: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Кевин Додай, Исак Соле, Васил Каймаканов, Георги Чорбаджийски, Джеймс Ето’о;

Нападатели: Леандро Годой, Йоанис Питас, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Матиас Фаетон.

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