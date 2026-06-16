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ЦСКА обяви групата за лагера в Австрия

  • 16 юни 2026 | 10:38
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Тази нощ ЦСКА замина на подготвителен лагер в Австрия. От днес до 30 юни "армейците" ще се готвят в курортния град Бад Херинг, Тирол, с група от 26 футболисти. По време на лагера са планирани три контроли - на 20 юни (събота) срещу Динамо (Киев), на 24 юни (сряда) срещу Полися (Житомир) и на 27 юни (събота) срещу Карабах, като е възможно някои от съперниците да бъдат сменени.

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

След завръщането си отборът на Христо Янев ще изиграе още една проверка - срещу Марек, на 3 юли в София.

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Групата на ЦСКА за лагера в Австрия:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов;

Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Сейни Санянг, Алекс Тунчев;

Полузащитници: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Кевин Додай, Исак Соле, Васил Каймаканов, Георги Чорбаджийски, Джеймс Ето’о;

Нападатели: Леандро Годой, Йоанис Питас, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Матиас Фаетон.

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