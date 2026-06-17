Гана и Панама в търсене на точки

Гана и Панама се изправят един срещу друг в първи мач от група “L” на Световното първенство. Срещата ще се играе в Торонто. Другите отбори в тази група са Англия и Хърватия.

“Черните звезди” не успяха да се класират за последното издание на Купата на африканските нации, но нямаха проблеми в квалификациите за Мондиала. Въпреки това те се разделиха с Ото Адо през април и се обърнаха към Карлош Кейрош. Тимът от Западна Африка се срина до 73-то място в ранглистата на ФИФА и имаше някои сериозни проблеми с контузии пред турнира. Гана е в серия от седем поредни мача без победа.

Тимът продължава да разчита много на капитана си Джордан Аю, въпреки че той вече е на 34 години. Големи очаквания има и към Антоан Семеньо, който в момента е най-добрият играч на тима. Гана ще бъде без Томас Партей, който не получи виза за влизане в Канада. Неговата роля обаче вече не е толкова голяма, колкото преди години.

Панама участва на Мондиал за втори път в историята си. Тимът се възползва от това, че трите домакина на Световното са от зона Конкакаф и това отвори вратата за доста по-лесни квалификации. Отборът от Централна Америка не успя да спечели точка при предишното си участие през 2018 г., но доста се е развил през последните осем години. Бившият нападател Томас Кристиансен води Панама от почти шест години и в тима има стабилност.

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