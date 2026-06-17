Финалът в НБА между Никс и Спърс е най-гледаният от 1998 година насам

Със средно 20.6 милиона гледания, според компанията Nielsen, финалната серия в Националната баскетболна асоциация (НБА) този месец между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс стана най-гледаният финал от 1998 година насам.

Победата на Никс с 94:90 в петия мач, с която тимът грабна титлата, привлече средно 24.5 милиона зрители по ESPN и ABC - най-много в пети мач от 1998-а насам. В серията от 1998 година, в която Майкъл Джордан и Булс спечелиха шестия си шампионски трофей, побеждавайки Юта Джаз, беше гледана от средно 29.04 милиона зрители в шест двубоя.

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Аудиторията на петия мач достигна пик от 33 милиона паунда, след като най-полезния играч на финалите Джейлън Брънсън (45 точки) и Никс наваксаха изоставане от 10 точки в четвъртата четвърт.

Откакто ABC и ESPN започнаха да излъчват финалните серии в НБА през 2003 година, тазгодишните рейтинги бяха най-високи и отбелязаха едва третия път от 1999-а насам, в който финалите имаха средно поне 20 милиона зрители.

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За сравнение, миналогодишният финал между Оклахома Сити Тъндър и Индиана Пейсърс, спечелен от Тъндър, събра средно 10.31 милиона зрители за седем мача

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