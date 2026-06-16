Столът на Тейлър Суифт от плейофите на Никс беше продаден на търг за шокираща сума

Столът на Тейлър Суифт от първия ред по време на мач №3 от финалите на Източната конференция между Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс беше продаден за 7000 долара на търг, което е най-високата цена сред няколко седалки на знаменитости. Столове, използвани от Травис Келце, Тимъти Шаламе, Кайли Дженър, Бен Стилър също бяха предложени на аукциона.

Незабравимото участие на Никс в плейофите през 2026 г. продължава да бъде водеща новина, след като франчайзът сложи край на 53-годишната си суша без шампионска титла.

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Само седмици след като играчите на Майк Браун спечелиха третата си титла в историята на клуба, няколко стола от първия ред, използвани от знаменитости по време на финалите на Източната конференция, бяха продадени на търг, генерирайки хиляди долари от оферти на колекционери и фенове.

Според информация на Дарън Ровъл, столът, използван от световната музикална суперзвезда Тейлър Суифт по време на третия мач от финалите на Източната конференция между Никс и Кавс, е привлякъл най-високата цена от всички продадени седалки.

По данни на Ровъл, столът, на който е седяла Суифт, е продаден за впечатляващите 7000 долара.

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Певицата беше сред няколкото известни личности, забелязани на първия ред по време на плейофния поход на отбора от Голямата ябълка, като "Медисън Скуеър Гардън" се превърна в една от най-звездните арени в света на спорта по време на елиминациите.

Въпреки че столът на Суифт предизвика най-голям интерес, няколко други седалки на знаменитости също привлякоха значително внимание от страна на феновете.

Макар присъствието на известни личности да генерира заглавия, най-голямата новина си остана успехът на Никс на баскетболния паркет.

Отборът от Ню Йорк завърши своя мечтан сезон, побеждавайки Сан Антонио Спърс с 94:90 в петия мач от финалите на НБА.

Победата осигури третата шампионска титла на франчайза и сложи край на 53-годишното чакане за трофей.

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Снимки: Gettyimages