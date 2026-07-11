Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Младежките национали стартират участието си на ЕвроБаскет

Очаквайте на живо: Младежките национали стартират участието си на ЕвроБаскет

  • 11 юли 2026 | 16:22
  • 605
  • 0
Очаквайте на живо: Младежките национали стартират участието си на ЕвроБаскет

Младежкият национален отбор по баскетбол на България стартира участието си на ЕвроБаскет в Братислава днес. Селекцията на Тодор Тодоров ще се изправи срещу Нидерландия от 16:30 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите срещата на живо.

"Лъвчетата" са в Група D с отборите на Нидерландия, Албания, Унгария и Дания.

В стартовата петица попаднаха Кристиян Василев, Михаил Калинов, Иван Димитров, Стефан Михайлов и Станислав Хинков.

Ето на кои състезатели ще разчита наставникът Тодор Тодоров:

Михаил Калинов - Уофорд Колидж (САЩ) - 08.01.2007 - 184 см.
Любомир Матев - БУБА Баскетбол - 25.02.2007 - 184 см.
Баръш Мустафа - Шумен - 08.06.2006 - 188 см.
Теодор Трифонов - Испанска Баскетболна Академия (Испания) -04.10.2006 - 196 см.
Кристиян Желев - Берое Стара Загора - 04.05.2006 - 192 см.
Станислав Хинков - Ботев 2012 Враца - 01.02.2006 - 195 см.
Иван Димитров - Рилски спортист - 20.01.2006 - 190 см.
Калоян Балканджиев - Ритас Вилнюс (Литва) - 26.03.2007 - 206 см.
Кристиян Василев - Балкан - 08.06.2006 - 200 см.
Даниел Хинков - Сейнт Бенедикт (САЩ) - 22.11.2007- 200 см.
Александър Жилев - Левски - 21.01.2006 - 202 см.
Стефан Михайлов - ЦСКА - 28.04.2007 г. - 203 см.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Следете със Sportal.bg: "Лъвиците" започнаха борбата за петото място на Европейското

Следете със Sportal.bg: "Лъвиците" започнаха борбата за петото място на Европейското

  • 11 юли 2026 | 16:17
  • 1452
  • 0
Шокиращо решение на бивш играч на Звезда: До вчера играеше за "червено-белите", а сега сменя спорта?

Шокиращо решение на бивш играч на Звезда: До вчера играеше за "червено-белите", а сега сменя спорта?

  • 11 юли 2026 | 15:21
  • 596
  • 0
Гръмна „бомба“ в Евролигата: Майк Джеймс има нов клуб!

Гръмна „бомба“ в Евролигата: Майк Джеймс има нов клуб!

  • 11 юли 2026 | 15:17
  • 623
  • 0
Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

  • 11 юли 2026 | 15:12
  • 509
  • 0
Уембаняма остава в Сан Антонио Спърс с договор за 252 милиона долара

Уембаняма остава в Сан Антонио Спърс с договор за 252 милиона долара

  • 11 юли 2026 | 15:01
  • 672
  • 0
България U20 среща Нидерландия в първи сблъсък на ЕвроБаскет

България U20 среща Нидерландия в първи сблъсък на ЕвроБаскет

  • 11 юли 2026 | 07:25
  • 2393
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 5366
  • 0
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 5501
  • 29
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 5150
  • 17
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 3483
  • 16
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 15602
  • 15
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 15175
  • 12