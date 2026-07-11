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  4. Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

  • 11 юли 2026 | 15:12
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Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

Отборът на Партизан влезе доста бавно в този трансферен прозорец, поне що се отнася до пристигащи играчи, а сега може едновременно да привлече две попълнения от Виртус Болоня – завърналия се Ален Смайлагич и Алесандро Пайола.

Както потвърди "Моцарт Спорт", Партизан е на крачка от споразумение с доскорошния център на Виртус за завръщане в "черно-белия" отбор!

Твърди се, че Смайлагич е на прага да се завърне в белградския гранд и остава само да се уточнят последните детайли, за да се осъществи този трансфер. "Моцарт" отбелязва, че с Ален е осъществен контакт веднага след провалените преговори със Зак Лидей и че той пристига в Партизан като свободен агент.

В същото време черно-белите работят по привличането на още един играч на Виртус – Алесандро Пайола, който според италианските медии почти сигурно ще завърши в Белград.

"Кориере ди Болоня" твърди, че няма съмнение, че Пайола скоро ще сключи първия си чуждестранен ангажимент и ще стане нов баскетболист на Партизан. Както отбелязва споменатото издание, италианският национал ще носи екип в същите цветове като Виртус, но на белградския клуб.

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Снимки: Imago

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