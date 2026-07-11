Коди Милър-Макинтайър - за подготовката в Майорка, Олимпиакос и фотографията

Слънцето все още бе смекчено от средиземноморския вятър, характерен за Балеарските острови, когато Коди Милър-Макинтайър приключваше сутрешната си тренировка. Докато събираше вещите си, туристите на плажа, опитващи се да хванат малко сутрешен тен, се чистеха от пясъка, който летеше около тях по време на упражненията за сила на и без това мощния американец.

Коди е човек на навиците. Тази картина е от лятото на 2025 г., когато на същото място, със същите хора, той се подготвяше за втория си сезон в Цървена звезда. Оказа се, че е бил толкова добре подготвен, че не е искал да променя нищо. Отново се обади на същите телефони, резервира настаняване, зала и фитнес. Кондиционната част на плажа в Майорка идва едва накрая.

Има обаче една разлика. Сега Милър-Макинтайър се подготвя за сезона в Олимпиакос, който видя в най-добрия подавач на Евролигата идеалното парче за запазване на шампионския си пъзел.

„Започна преди три години“, започва разказа си Милър-Макинтайър, след като благодари на Игор Томашевич, Филип Волшек и Влада Радонич, че след контузията, която го извади от терена в самия край на миналия сезон, се чувства физически отлично.

„В Америка е семейството ми – майка, баща, сестра… Но всичките ми приятели имат работа, не могат да излизат. Като се има предвид, че нямам деца, осъзнах, че прибирането у дома не е кой знае каква почивка, прекарвам по-голямата част от деня сам. Дори тренировките не са същите, защото в Америка всичко е огромно, отнема ми час до залата, час до фитнеса, после още час до вкъщи. Исках да бъда по-ефективен с времето си за възстановяване и работа, но и да се чувствам сякаш все пак съм на някаква почивка. Открих Майорка, разбрах, че е перфектна, че всичко необходимо ми е на 5-15 минути, не си губя времето в колата…“

Изведнъж, по средата на разговора, събеседникът ни напомня защо винаги са го смятали за различен. Не само на терена, но и по начина си на мислене и широтата на възгледите си.

„Уорън Бъфет ми даде тази идея.“

„Слушах го, разказваше как живее в един от най-малките градове в Америка и никога не е в колата, за да не губи време.“

Оттогава Милър-Макинтайър не губи време. Едновременно се наслаждава на един от най-красивите острови в Европа и работи, подготвяйки се за това, което предстои в месеците, когато слънцето вече не е толкова топло. Как този план се отразява на това, което показва на терена? Как повлия на може би най-добрия сезон в кариерата му?

„Много ми помогна“, казва играчът, който изигра всички 39 мача в Евролигата като титуляр за Цървена звезда и прекарваше по 31 минути на мач на терена!

„Хората ме питат как мога да играя толкова много минути, но ако погледнете кариерата ми, тялото ми се е адаптирало. Винаги съм бил в ситуации, в които е трябвало да бъда на терена заради отбора. Колкото повече остарявам, трябва от всичко по малко повече – малко по-ефективен, тялото ми да е малко по-издръжливо… Вижте контузиите ми през последните години – нито една не беше, защото тялото ми се е „счупило“. В Баскония скъсах връзки на рамото, защото ръката ми се озова в позиция, в която никога не е трябвало да бъде. В първия ми сезон в Звезда срещу Игокеа един играч падна с цялата си тежест върху глезена ми. Тоест, бях ударен. А миналата година Шенгелия при падане ме удари право в коляното. Всичко това се дължи на такава работа през лятото. Много пъти виждам хора, които се контузват и страдат през сезона – техните лета изобщо не приличат на моето.“

Здраве? Налице! Позната среда? Налице! Роля в отбора? Налице! И все пак, нещо специално проработи при Милър-Макинтайър през втория му сезон с екипа на Звезда, за да играе така, че да завърши годината със 7,4 асистенции на мач, убедително най-много в цялата Евролига. Какво беше то?

„Работих много добре през лятото с Игор и моя втори треньор. Използвахме максимално ограниченото време. Когато се върнах, се чувствах комфортно, познавах отбора, разбирахме се. Не трябваше да се адаптирам, знаех всичко и това помогна – особено със самочувствието, което Янис (Сферопулос) винаги ми даваше. За съжаление, случиха се някои обстоятелства и се стигна до раздяла. Но по същия начин се сработих и със Саша (Обрадович). Не бяхме съгласни за милион детайли, но това е част от приятелството. Неговият манталитет ми напомняше на този на Душко (Иванович). Той казва какво иска, аз се опитвам да разбера колкото мога и да го изпълня.“

Феновете на Звезда четат тази част от интервюто и се питат – защо тогава „червено-белите“ не завършиха сезона така, както играха през първата му половина? Защо отборът падна толкова, че от десета позиция влезе в плей-ин турнира и, очаквано предвид формата, беше елиминиран още в първия мач срещу Барселона?

„Ако ме следите, знаете, че през цялата си кариера съм вървял стъпка по стъпка. Буквално тренировка след тренировка, мач след мач. В място като Белград трябва да си психически силен, ако играеш за който и да е от двата отбора. Със сигурност е същото и в Гърция с Панатинайкос и Олимпиакос. Ако изиграеш един страхотен мач, това не означава абсолютно нищо. Трябва винаги, винаги да се доказваш. Не трябва нито да се възгордяваш, нито да падаш духом.“

Ето това е…

„Точно този манталитет загубихме в началото на миналия сезон. Това е най-силното нещо, което е в главата ми. В Белград трябва да държиш главата си наведена, за да не ти пречи шумът. А около теб е много шумно. Ако слушаш, един ден ще се чувстваш като най-добрия на света, а на следващия ще си мислиш, че те уволняват. През втората година бях абсолютно концентриран. Нямах време да се тревожа какво говорят другите за мен. Това със сигурност ми помогна да бъда постоянен.“

Ако Евролигата беше пуснала билетите за Финалната четворка в Атина в средата на сезона, изглежда, че феновете на Звезда щяха да изкупят по-голямата част от тях. Еуфорията беше огромна, когато белградските „червено-бели“ бяха близо до или дори на самия връх в най-силния европейски турнир. Но и това не помага, казва Коди.

„Това споменаване на Финалната четворка през ноември… Знаете ли, има два начина да се погледне на това. Ако кажеш нещо, трябва постоянно да работиш, за да оправдаеш това изказване. А вижте сега отборите, които играха на Финалната четворка как играеха и как буквално всички ставаха по-добри с напредването на сезона. Вървяха стъпка по стъпка. Реал Мадрид изобщо не започна добре, но тези хора са играли на финалния турнир милион пъти, те разбират процеса. Никой не се интересува как си започнал, а как си завършил. Когато навързахме седем победи (октомври-ноември) в Евролигата, казах на Джаред (Бътлър): „Трябва да караме стъпка по стъпка, това е ужасно дълъг сезон. Всички отбори са толкова добри, а много от тях не са в ритъм. Едва през януари, февруари, март ще видиш кои са за Финалната четворка. Сега е твърде рано“. Можете да проверите с него…“

Докато говори, в гласа на Милър-Макинтайър няма и нотка на повишен тон. Зрялост и спокойствие извират от този човек, който винаги е на полето на психологията. И който често побеждава там. Затова е напълно готов да се впише в системата на Олимпиакос – система, която съществува от години (и дори десетилетия).

„Ще бъде много интересно“, казва Коди.

„Аз съм човек, който обича навиците. Ако имаш правилната формула или система, придържай се към нея и малко по малко се развиваш, ставаш по-добър. Всички приятели, с които говоря ежедневно, знаят точно в кой момент от деня какво правя. Има причина винаги да съм играл добре срещу Олимпиакос – защото те следват система, която е винаги една и съща. И това е ключово за дълъг сезон. Ако постоянно се адаптираш към следващия мач, е много трудно да изградиш постоянство. Затова Олимпиакос е постоянно на Финалната четворка. Ще ми бъде интересно да науча всичко необходимо. Вече имам някои атаки, които изучавам с треньора си. Да се науча как винаги да играя. Това е начинът да изчезне умствената умора от безкрайните скаутски анализи на противника.“

Който успее да накара съперника да се адаптира към него, той вече е победил, смята Коди.

„Тогава си пълен със самочувствие. Системата в защита и нападение е ясна, имаш само вариации.“

Говорейки за двата белградски, Милър-Макинтайър спомена и двата гръцки вечни съперника. От едно горещо дерби той отива директно в друго. Не изглежда като човек, чийто пулс се ускорява, когато се озове във вулкан от чужди емоции, но все пак трябва да се попита…

„Просто ден за ден“, уверява Коди. „Фокусът ми е върху сезона, но и върху тази част от подготовката – как в крайна сметка да взема най-добрите решения. Само така мога да помогна на отбора.“

Въпросът за съперничеството между Олимпиакос и Панатинайкос се провали. Продължаваме нататък: досега през лятото Панатинайкос направи зрелищни трансфери, като в "зелената" част на Атина "кацнаха", наред с други, Желко Обрадович и Изак Бонга – двама майстори, с които Коди водеше битки през последните два сезона във вечното дерби на града при сливането на Сава и Дунав. Готви се нова глава.

„Това е готино“, казва събеседникът с непроменен тон и става ясно, че няма да получим нищо пикантно.

„Проследих малко какво се случва. Но това е просто още един треньор и още един играч. Не съм от Гърция и за мен това не може да бъде лично. Знаете ли кога ми беше малко по-лично – през първия сезон в Белград, защото вече бях играл там за друг отбор. Миналата година обаче всичко се промени. Не мисля за конкретен отбор, играч или треньор, защото тогава това би ми повлияло. Гледам на всичко с едни и същи очи. И докато гледам, искам да побеждавам.“

Тези очи напоследък често са насочени и към фотоапарата. Не е изненада, че такъв тип човек, с по-дълбоки размисли и наблюдения, пренася всичко това във фотографията.

Ако има някоя снимка – или ако няма, но би искал този момент да е увековечен – която би рамкирал от периода си в Цървена звезда, коя би била тя? От другата страна на „жицата“ се чува само замечтано „Уххх“…

Изглеждаше, че Коди може да изпрати отговора си по-късно, след като размисли. Вместо това последва бърз отговор:

„Любимата ми снимка: мачът срещу Париж (85:69, 10 януари 2025 г.). Направих нещо и започнах да крещя. Можеш да видиш как дърпам фланелката си и колко значимо беше това. Всъщност, за това говоря на терапия – че трябва да скъсам веригите, които ме спират в живота.“

Ух, отличен отговор. Благодаря, Ко…

„Номер две“...

„Стоя в центъра на терена, а зад мен се вижда сръбското знаме, разпънато от феновете.“

„Тя е наистина специална, защото почувствах особена любов към Сърбия. Ние сме много сходни хора.“

Добре, това е наистина ху...

„Третата е с вицепрезидента и президента на Звезда. Има една снимка, на която прегръщам президента Дърчелич. Животът събира сходни енергии. Знам колко е страстен към Звезда, а той знае колко бях и аз.“ (третата поред)

А когато някой каже: „Не е нужно всичко да се снима, ще се помни и така“... Това на практика е картината на отношенията му с Никола Калинич.

„Калинич ми е брат, завинаги. Колко само си кръстосвахме рогата през целия първи сезон. Карахме се толкова много, именно защото си приличаме. Но през цялата онази година и двамата преминавахме през много неща извън терена, където лесно избухвахме. След това и двамата се примирихме със случващото се в живота ни. По време на предсезонната подготовка между двете години седнахме пред залата в Кипър и започнахме да говорим. От този момент ставахме все по-близки и по-близки. Той е голям лидер, страхотен играч, който, вярно, става все по-възрастен“, смее се Милър-Макинтайър, преди да се върне към по-познатия си тон.

„Той много ми помогна да разбера Сърбия, как и защо хората се държат по определен начин. Обясни ми историята на отношенията с други държави, когато не ми беше ясно защо енергията в някой град към нас е такава, каквато е.“

Предстоят нови уроци по история. Там, където е възникнала науката за историята – в Древна Гърция.

„Уча, където и да отида. Искам да разбера повече за културата. И колкото повече разбирам, толкова по-малко се чувствам като чужденец. Особено когато минавам през места, където са се случили велики събития преди много стотици или хиляди години. Това ми помага да се чувствам по-добре.“

Той научи много за Белград и Сърбия. Самият той стана част от историята на Цървена звезда. Сега Коди Милър-Макинтайър продължава напред. Стъпка. По. Стъпка.

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