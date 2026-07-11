Шокиращо решение на бивш играч на Звезда: До вчера играеше за "червено-белите", а сега сменя спорта?

Донатас Мотиеюнас, доскорошният център на Цървена звезда, е близо до решението да стане част от националния отбор на Литва по 3x3 баскетбол.

Литовският баскетбол може скоро да получи значително подсилване във все по-популярния формат 3x3.



Донатас Мотиеюнас, който преди няколко седмици официално напусна "звездашите", е сериозно заинтересован да се присъедини към националния отбор в тази дисциплина.

Селекционерът на литовския национален отбор потвърди, че разговорите вече са проведени и двете страни проявяват интерес, като сега се очаква окончателното решение на опитния играч. Литовците напоследък стават все по-силни в този спорт и изглежда, че могат да получат огромно подсилване.

Мотиеюнас, с богат опит от НБА и Евролигата, би могъл значително да допринесе за националния отбор, който се стреми към успех на международни състезания по баскетбол 3x3.



Въпреки че бившият играч на Цървена звезда все още не е взел окончателно решение, информация от Литва показва, че преговорите са в ход и всичко сега е в негови ръце.



Ако приеме поканата, Мотиеюнас за първи път ще играе за Литва във формат 3x3, с което ще стане едно от най-известните имена, преминали от класическия баскетбол към този все по-популярен спорт. Досега тази титла принадлежеше на Джимър Фредет, който е бивш играч от НБА и е играл за отбора на САЩ в този спорт.

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Снимки: Imago