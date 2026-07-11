Гръмна „бомба“ в Евролигата: Майк Джеймс има нов клуб!

Най-добрият реализатор в историята на Евролигата, Майк Джеймс, официално стана баскетболист на Анадолу Ефес, потвърди истанбулският тим.

Опитният американец подписа едногодишен договор с опция за удължаване с още един сезон.

Джеймс пристига в Истанбул след пет сезона в Монако, което е и най-дългият му престой в един клуб през кариерата. Той поведе „монегаските“ два пъти до Финалната четворка на Евролигата, веднъж и до финал, спечели три титли на Франция, две Купи на Франция и една Купа на лидерите.

Френският клуб игра плейофи в елитното състезание във всеки сезон от пристигането на Джеймс.

В индивидуален план Джеймс написа историята на европейския баскетбол с екипа на Монако. Той стана най-добрият реализатор в историята на Евролигата, а през 2024 г. спечели и престижната титла за най-полезен играч (MVP) на редовния сезон.

В периода между 2021 и 2026 г. Майк Джеймс беше абсолютен властелин на състезанието, водейки Евролигата по общ брой отбелязани точки, а също така беше на върха по асистенции, изиграни минути, както и по общ индекс на полезност.

През миналия сезон в елитното състезание той изигра 39 мача, със средно 16,4 точки, 3,5 борби и рекордните 6,5 асистенции на мач.

Джеймс пристига в Анадолу Ефес като идеален заместник на Шейн Ларкин, който наскоро премина в редиците на Фенербахче. Край Босфора американецът ще си партнира с Мат Страцел, с когото е делил съблекалнята в Монако, както и с Джордан Лойд, с когото също е защитавал цветовете на „монегаските“ за определен период.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google