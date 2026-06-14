Исторически момент за гард на Ню Йорк Никс

Джордан Кларксън влезе в историята, след като спечели титлата в НБА с Ню Йорк Никс, превръщайки се в първия играч от филипински произход, който става шампион в лигата

Ню Йорк Никс е шампионът на НБА за 2026 г., а Джордан Кларксън донесе исторически момент за Филипините.

След като Никс надделяха над Сан Антонио Спърс с 94:90 в мач номер 5 от финалите на НБА, опитният гард най-накрая донесе шампионска титла от НБА на своята родина.

Със спечелването на трофея с Ню Йорк, Кларксън официално става първият играч с филипински корени, който печели шампионата на НБА, отваряйки нова страница в спортната история на Филипините.

Филипино-американският гард записа средно по 3.4 точки и 1.4 борби за 7.7 минути в петте мача от финалната серия, влизайки като резерва.

В мач номер 3 в Ню Йорк той се отличи с 10 точки при стрелба 4 от 7, като добави три борби, една открадната топка и един чадър за 13 минути игра.

HISTORY FOR THE PHILIPPINES 🇵🇭



Jordan Clarkson is the first player of Filipino descent to win an NBA championship! pic.twitter.com/2yHfW4zZda — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 14, 2026

След като беше избран под номер 46 в драфта на НБА през 2014 г., Кларксън игра рамо до рамо с Коби Брайънт в Лос Анджелис Лейкърс, достигна първите си финали с ЛеБрон Джеймс и Кливланд Кавалиърс през 2018 г. и стана „Шести играч на годината“ през 2021 г., Кларксън най-накрая спечели своя първи и напълно заслужен шампионски пръстен – специално постижение, което той със сигурност ще сподели със сънародниците си във Филипините.

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Освен Джордан Кларксън, няколко други играчи на Никс донесоха титла от НБА в родните си страни извън Съединените щати.

Звездата Карл-Антъни Таунс печели трофей за Доминиканската република, като посвещава първия си пръстен на покойната си майка. ОуДжи Ануноби, който беше част от шампионския отбор на Торонто Раптърс през 2019 г., печели втората си титла за Великобритания и Нигерия.

Хосе Алварадо, ценното попълнение на Никс преди крайния срок за трансфери през 2026 г., носи гордост на Пуерто Рико. Джереми Сохан, който се присъедини към Никс, след като беше освободен тъкмо от Спърс, също е шампион на НБА за Полша.

Ариел Хукпорти дава на Германия много причини да празнува триумфа на Никс, докато Франция има двама нови шампиони на НБА в лицето на Паком Дадие и Мохамед Диавара.

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Снимки: Gettyimages