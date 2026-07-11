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Следете със Sportal.bg: "Лъвиците" започнаха борбата за петото място на Европейското

  • 11 юли 2026 | 16:17
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Следете със Sportal.bg: "Лъвиците" започнаха борбата за петото място на Европейското

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години стартира "битката" за петото място на Европейското първенство Дивизия В в Самоков. "Лъвиците" играят с Ирландия в "Арена СамЕлион", а след първите 10 минути на срещата " българките поведоха с 30-20, а на почивката преднината им е 12 точки (49-37).

В стартовата петица селекционерът на България Маргарита Маринкова заложи на Маданкова, Манолова, Димитрова, Цонева и Костова.

ПЪРВА ЧАСТ

След 2 минути и половина игра резултатът бе равен (7-7). При оставащи 6 минути до края на частта България водеше с 15-9. Продължиха българките да контролират темпото на срещата, като разликата бе 8 точки (23-15) в тяхна полза, при оставащи по-малко от 3 минути до края на тази четвърт. След 10 минути игра "лъвиците" поведоха с 30-20.

ВТОРА ЧАСТ

Успяват момичетата на Маргарита Маринкова да поддържат разлика, която им дава глътка спокойствие, като след малко повече от 2 минути игра през тази четвърт те водят с 35-22. 2:29 минути преди почивката резултатът е 43-35 в полза на "лъвиците". На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 49-37 в полза на България.

Припомняме ви, че България стартира участието си на ЕвроБаскет с три победи - над Румъния (86-56), Нидерландия (79-72) и Босна и Херцеговина (89-60), след което във втората фаза допусна две поражения от Черна гора (60-69) и Португалия (52-94), което остави тима ни извън полуфиналите и спора за влизане в Дивизия А.

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Снимки: Борислав Трошев

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