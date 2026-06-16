46 отбора ще вземат участие във фен турнира на Сектор "Г"

46 отбора ще вземат участие в тазгодишния турнир в памет на всички починали фенове на ЦСКА, който се организира от привържениците от Сектор "Г". Надпреварата ще се проведе в събота (20 юни) в рамките на деня на територията на комплекс "Спортна София".

Срещите ще се състоят от две полувремена по 10 минути, а всеки тим ще може да разчита на вратар и 5 полеви играчи. Това е 14-ото издание на армейския фен турнир, а жребият за него ще бъде изтеглен утре вечер.

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