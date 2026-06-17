В Кипър плъзнаха слухове за трансфер на Питас

На Острова на Афродита забъркаха в трансфер Йоанис Питас. Според кипърците не е случайно, че той не пътува заедно с останалите за Австрия. Това било знак, че ЦСКА му готви трансфер. Дестинациите били две. Полша, където е желан от Видзев Лодз, както и Кипър. Там кандидатите били куп.

ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

Трябва да отбележим обаче, че островитяните пропускат фактите, че Питас почти нямаше време за почивка, след като до минала седмица бе ангажиран с националния отбор на своя страна.

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