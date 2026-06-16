Френски национал черпи с пици цяло село

Защитникът на Кристъл Палас и националния отбор на Франция Максенс Лакроа е поел ангажимента да черпи с пици всички зрители на мачовете на "петлите" в родното си село Дордон, предаде "Франс Инфо". Първият двубой на Франция е тази вечер срещу тима на Сенегал, а в селцето, което наброява 350 жители, се очаква стотина да се съберат да гледат мача на голям екран.

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"Той е много привързан към общността тук. Максенс предложи на майка си да ни черпи пици вечерите на мачовете на Франция, като тя му обясни, че ние сме поставили голям екран в залата за празненства в общината", каза пред медията кметът на общината Ажат Дидие Клержу.Максенс Лакроа направи отличен сезон с Кристъл Палас, с който спечели Лигата на конференциите, и бе извикан за първи път в тима на Франция през март, за да замени контузения Уилям Салиба за турнето от два мача в САЩ.

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Той влезе като резерва срещу Бразилия (2:1) и бе титуляр в мача с Колумбия (3:1), като убеди спортно-техническия щаб, че има място сред 26-е избраници на селекционера Дадие Дешан. Преди старта на участието си целият щаб на Франция позирал за обща снимка, като футболистите бяпа облечени с фланелките на отборите, в които е започнала кариерата им. Лакроа бе облечен с фланелката на скромния АС Крокан Лимейра, който е на пет километра от Ажат. Той преминава след това през Трелисак и Сошо, откъдето е трансфериран за 5 милиона евро във Волфсбург през 2020, а четири години по-късно Кристъл Палас плаща 18 милиона за правата му. Той има договор с клуба от Лондон до 2029 година.

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Снимки: Imago