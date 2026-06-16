Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Френски национал черпи с пици цяло село

Френски национал черпи с пици цяло село

  • 16 юни 2026 | 15:56
  • 708
  • 1
Френски национал черпи с пици цяло село

Защитникът на Кристъл Палас и националния отбор на Франция Максенс Лакроа е поел ангажимента да черпи с пици всички зрители на мачовете на "петлите" в родното си село Дордон, предаде "Франс Инфо". Първият двубой на Франция е тази вечер срещу тима на Сенегал, а в селцето, което наброява 350 жители, се очаква стотина да се съберат да гледат мача на голям екран.

Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг
Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

"Той е много привързан към общността тук. Максенс предложи на майка си да ни черпи пици вечерите на мачовете на Франция, като тя му обясни, че ние сме поставили голям екран в залата за празненства в общината", каза пред медията кметът на общината Ажат Дидие Клержу.Максенс Лакроа направи отличен сезон с Кристъл Палас, с който спечели Лигата на конференциите, и бе извикан за първи път в тима на Франция през март, за да замени контузения Уилям Салиба за турнето от два мача в САЩ.

Салиба поднови тренировки с Франция
Салиба поднови тренировки с Франция

Той влезе като резерва срещу Бразилия (2:1) и бе титуляр в мача с Колумбия (3:1), като убеди спортно-техническия щаб, че има място сред 26-е избраници на селекционера Дадие Дешан. Преди старта на участието си целият щаб на Франция позирал за обща снимка, като футболистите бяпа облечени с фланелките на отборите, в които е започнала кариерата им. Лакроа бе облечен с фланелката на скромния АС Крокан Лимейра, който е на пет километра от Ажат. Той преминава след това през Трелисак и Сошо, откъдето е трансфериран за 5 милиона евро във Волфсбург през 2020, а четири години по-късно Кристъл Палас плаща 18 милиона за правата му. Той има договор с клуба от Лондон до 2029 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 10573
  • 3
Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

  • 16 юни 2026 | 14:40
  • 598
  • 0
Роналдо разкритикува тактиката на Анчелоти

Роналдо разкритикува тактиката на Анчелоти

  • 16 юни 2026 | 14:32
  • 3020
  • 5
Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

  • 16 юни 2026 | 14:30
  • 295
  • 0
Коловати: Инфантино трябва да се срамува

Коловати: Инфантино трябва да се срамува

  • 16 юни 2026 | 14:30
  • 2493
  • 0
ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

  • 16 юни 2026 | 14:14
  • 1044
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 12243
  • 16
Григор Димитров сложи край на серия от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серия от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 10847
  • 8
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 26099
  • 71
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 10573
  • 3
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 1437
  • 0
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 7187
  • 12