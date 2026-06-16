Във Ферари имат изготвена агресивна стратегия за развитие на двигателя си

В отбора на Ферари имат изготвена агресивна стратегия за развитие на задвижващата си система с идеята да се възползва максимално от системата ADUO.

Тя беше въведена в началото на сезона успоредно с новите правила, а нейната идея е да позволи на производителите, чиито задвижващи системи са по-слаби, да наваксат изоставането си. Данните от ADUO са конфиденциални, но по време на уикенда за Гран При на Монако изтече информация, че Ред Бул разполага с най-мощната задвижваща система пред Мерцедес и Ферари.

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Според данните на ФИА двигателят на Мерцедес е с между 2 и 4 процента по-слаб от този на Биковете и съответно Сребърните стрели ще имат правото на едно допълнително подобрени през тази и през следващата година. В същото време агрегатът на Черните кончета е с между 4 и 6 процента по-слаб от този на Ред Бул и съответно те има възможността за две допълнително подобрения през този и следващия сезон.

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А във Ферари работят на пълни обороти с идеята да приготви първата еволюция на своя двигател още за Гран При на Австрия следващата седмица. Втората еволюция се очаква за домашното състезание на отбора на „Монца“ в началото на септември, а прогнозите са тези две промени да увеличат мощността на задвижващата система на Ферари с около 30 конски сили.

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Надеждите на всички в Маранело са тези промени да позволят на Люис Хамилтън и Шарл Леклер да бъдат по-конкурентоспособни и на пистите, на които максималната скорост е ключова. В Барселона миналата седмица Черните кончета вече показаха, че разполагат с добро шаси, което позволи на Хамилтън да се пребори за първата си победа с отбора.

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Снимки: Gettyimages