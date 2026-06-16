Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

С победата си в неделната Гран При на Барселона Люис Хамилтън се превърна в шестия пилот, който има победи с двата най-успешни отбора в историята на Формула 1 – Ферари и Макларън.

Седемкратният шампион има общо 106 победи в своята кариера, като първите 21 от тях бяха спечелени с Макларън между 2007 и 2012. След това последваха 74 победи с Мерцедес в периода 2013-2024 преди британецът да се насочи към Маранело в началото на 2025 година. Първия му сезон с Черните кончета не отговори на големите очаквания, които имаше към него, но втората кампания на Хамилтън със Скудерията започна много по-добре.

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Още във втория старт за годината британецът завоюва първия си подиум с Ферари, финиширайки трети в Гран При на Китай. Последваха още две призови класирания в Канада и Монако, където той завърши втори преди да спечели и първата си победа с червения болид в Барселона в неделя.

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Така той се присъедини към Ники Лауда, Ален Прост, Герхард Бергер, Фернандо Алонсо и Кими Райконен като пилотите, които имат победи и с Макларън, и с Ферари. От тях Лауда е единственият, който е успял да стане и световен шампион с двата отбора, след като триумфира с Ферари през 1975 и 1977, а през 1984 печели третата си титла с Макларън. Тепърва предстои да видим дали и Хамилтън ще успее да стори това, като след победата си в Барселона седемкратният шампион заема втората позиция в генералното класиране с пасив от 41 точки спрямо лидера Андреа Кими Антонели.

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Снимки: Gettyimages