Дзанило остава в Удинезе

Италианският Удинезе официално обяви, че е откупил правата на Николо Дзаниоло от Галатасарай, с което той ще продължи кариерата си в отбора за постоянно.

26-годишният футболист, който досега играеше под наем, е подписал тригодишен договор с „фриуланите“.

✍️ ZANIOLO 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



Nicolò è bianconero a titolo definitivo 🤍🖤 pic.twitter.com/r9ynYlTu0m — Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 15, 2026

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, трансферната сума е 5 милиона евро. Освен това, Галатасарай ще получи 50% от сумата при евентуална бъдеща продажба на играча.

През изминалия сезон в Серия "А" бившият халф на Рома записа 32 мача, в които отбеляза 6 гола.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages