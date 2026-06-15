Дзанило остава в Удинезе

Италианският Удинезе официално обяви, че е откупил правата на Николо Дзаниоло от Галатасарай, с което той ще продължи кариерата си в отбора за постоянно.
26-годишният футболист, който досега играеше под наем, е подписал тригодишен договор с „фриуланите“.
Според информация на журналиста Фабрицио Романо, трансферната сума е 5 милиона евро. Освен това, Галатасарай ще получи 50% от сумата при евентуална бъдеща продажба на играча.
През изминалия сезон в Серия "А" бившият халф на Рома записа 32 мача, в които отбеляза 6 гола.
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