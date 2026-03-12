Дзаниоло: Бях лекомислен, но се промених, а с Моуриньо все още се чуваме

Наречете го възраждане. Николо Дзаниоло се завърна на сцената на Серия "А". Точно такъв, какъвто е бил като дете. „Енергичен, жизнен, винаги с топката, влюбен в баща си Игор, който беше моят пример в живота. Водеше ме на игрището, както аз сега водя големия си син Томазо. Той ми предаде любовта към футбола. Никога не съм възприемал футбола като мания, а като забавление. И обичам да гледам много мачове. Баща ми ми обясни динамиката в съблекалнята и в отбора. Може би не го слушах както трябваше и действах малко на своя глава. Но сега съм узрял, пораснал съм.“ До такава степен, че Дзаниоло, номер 10 на Удинезе, с пет гола в Серия "А" и почти всички мачове като титуляр, отново е в полезрението за националния отбор: „Фланелката на Италия е мечта, правя всичко възможно. Ако повиквателната от селекционера Дженаро Гатузо дойде, ще бъда безкрайно щастлив, ако не дойде, ще продължа да работя, за да я заслужа.“

Като Ви гледа човек отблизо, забелязва много белези, следи. Доста бой отнасяте...

„Много, твърде много. Две операции на коленете, на дясна и лява кръстна връзка, счупване на метатарзална кост на левия крак. Беше тежко, да.“

Вие летяхте много високо в Рома. След това не оправдахте очакванията. Какви грешки направихте между Аталанта и Фиорентина?

„В Бергамо започнах с изоставане заради метатарзалната кост. И не успявах да дам това, което Джан Пиеро Гасперини искаше. Беше ми трудно. Във Фиорентина очаквах нещата да се развият по различен начин, имам повече съжаления за престоя си при „виолетовите“.“

Бяхте представен като „лошо момче“. Какво всъщност направихте?

„Хлапашки работи. Няколко закъснения в повече, аз и Мойс Кийн. Бях лекомислен, но се промених. Ние сме идоли за децата, трябва да даваме положителен пример.“

Благодарение на Сара, за която току-що се оженихте и която наскоро ви направи отново баща на Леонардо. Какво има тя в повече от другите, които се въртяха около Вас в Рома?

„Красотата ѝ е обективна, но тя е страхотна с децата. Добра е, тя е разумната част вкъщи. Аз имам огън в себе си. Познаваме се, откакто бях на 18, и преди пет години разбрах, че тя е жената на живота ми. Винаги е била до мен в най-трудните моменти. Както и моят агент Клаудио Вигорели.“

Сара е от Рим. Вие дадохте най-доброто от себе си в Рома. След това всичко приключи зле.

„В Рим купих две къщи, мисля, че като остарея, ще живея там. Градът ми даде много. Следя отбора, въпреки че нещата приключиха зле.“

Скандали и недоразумения. Но можете да кажете, че сте спечелили Лигата на конференциите с гол на финала.

„Невероятна емоция. Но тази купа е на всички, не съм я спечелил аз. Завоювахме я още от плейофите с Трабзонспор, работейки от юли.“

С треньор като Жозе Моуриньо. Как бихте го определили?

„Майстор. Управлява всичко перфектно, на терена и извън него. И е много земен човек. Чуваме се.“

В една игра в социалните мрежи поставихте Франческо Тоти над всички. Защо?

„Той е шампион, феномен, легенда. Един от тримата велики италиански номер 10, заедно с Роберто Баджо и Алесандро Дел Пиеро. Имах късмета да се запозная с Франческо и разбрах колко е важен.“

Вие също в Рома увеличихте последователите си пет пъти и станахте идол.

„И не успях да се справя с момента след дебюта ми в Шампионската лига и двата гола срещу Порто. Трябваше да остана здраво стъпил на земята.“

Кой беше Вашият идол?

„Кака, в Рома играех с номер 22 заради него.“

В Галатасарай бяхте с номер 17.

„Писа ми бащата на едно починало дете. Тази история ме беляза. Избрах номера заради него.“

В Удине сте с номер 10, направиха ви крал.

„Изпитвам пълна признателност. През юни никой не ме искаше. Те повярваха в мен. Търсеха заместник на Флориан Товен. Джампаоло Поцо и Джанлука Нани знаят как да работят. С Нани имам добри отношения. Удине ме прие много добре и съм щастлив да бъда тук.“

Бихте ли останали, ако получите изкушаващи предложения? Вие сте собственост на Галатасарай, а откупната клауза е 10 милиона.

„В Галатасарай се чувствах добре, вкарах два гола в дербито с Фенербахче и спечелихме титлата. Но сега не мисля за нищо друго, освен да остана тук. Усещам доверието, чувствам се оценен и част от проект.“

Имате ли приятели, италианците, от Алесандро Дзаноли до Николо Бертола? Трудно ли е да имаш истински приятели във футбола?

„Истински, от сърце – да. Никой не е като Франческо от Специя. Сменяш отбори, губиш връзка, трудно е да се довериш.“

Посещавали ли сте някога психолог?

„Не.“

Като юноша сте били в Интер. Какъв спомен имате?

„Първо отидох във Фиорентина на 10 години. В Интер спечелих всичко на юношеско ниво. Трябваше да бъда в първия отбор, но вместо това играх повече в Примаверата и дължа много на Стефано Веки. Той ме използваше като вътрешен халф.“

Каква е вашата позиция сега?

„Втори нападател, който играе повече между линиите. Преди бях по-експлозивен и инстинктивен. И бях аз срещу всички. Сега мисля повече и подкрепям централния нападател. Сега съм по-добър.“

Какъв е Коста Руняич?

„Директен. Предпочитам грозната лъжа пред красивата истина.“

В събота пристига Ювентус.

"Страхотен отбор: Лучано Спалети му придаде ясна идентичност, но ние сме решени."

"Гадзета дело спорт"