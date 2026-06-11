Ето за кои отбори ще стискат палци на Световното родните национали

Националите по баскетбол започнаха подготовка в София за решаващата среща от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия на 5 юли в "Арена Ботевград". Играчите на Любомир Минчев изглеждат в добро настроение и споделиха в публикувано в официалните профили в социалните мрежи на БФБаскетбол видео на кои играчи и отбори ще симпатизират на започващото тази вечер Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

В ролята на интервюиращ влезе гардът на Санта Клара Бронкос Александър Гавалюгов. Самият той вярва, че Бразилия ще триумфира, а пристрастията си споделиха и няколко от неговите колеги.

Сред тях бе и тежкото крило на Найнърс Кемниц Йордан Минчев, който показа ясно, че се надява на силно представяне от страна на суперзвездата на Протугалия Кристиано Роналдо. Гардът на Виена Борислав Младенов пък ще стиска палци за Франция.

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Снимки: Sportal.bg