Саудитска Арабия срещу Уругвай - различна история на мондиали, но еднаква жажда за успех

Няколко дни след началото си Световното първенство стигна и до Маями, където през идната нощ стадион “Хард Рок Стейдиъм” ще приеме първия си мач от турнира. Съперници от 01:00 часа след полунощ ще са Саудитска Арабия и Уругвай. Това е среща от група “Н”, в която са още Испания и Кабо Верде.

Саудитска Арабия и Уругвай са два тима с коренно различна история на световните финали, но с еднаква жажда за успех в новия формат на форума.

Уругвай пристига на своя 15-и Мондиал като една от най-успешните нации във футбола. Двукратните световни шампиони (1930 и 1950 г.) винаги са били фактор, като в по-новата история записаха четвърто място през 2010 г. и четвъртфинал през 2018 г. От другата страна, Саудитска Арабия участва за седми път на световно първенство. Най-доброто им постижение остава достигането до осминафиналите при дебюта им през 1994 г., но светът още помни сензационната им победа над бъдещия шампион Аржентина в групите на предишното издание на турнира.

И двата отбора преминаха през сериозни изпитания в квалификациите. Саудитска Арабия доминира в четвъртия кръг на азиатските квалификации (AFC), спечелвайки своята група B, като подпечата визите си за САЩ след нулево равенство срещу Ирак. Уругвай пък си осигури директна квота, завършвайки на четвърто място в изтощителния маратон на зона КОНМЕБОЛ в Южна Америка.

Историята помни два знакови мача между тези съперници. На Световното първенство през 2018 г. Уругвай спечели минимално с 1:0 след гол на Луис Суарес. Много преди това, в контрола през 2002 г., Саудитска Арабия надделя с 3:2.

В навечерието на настоящия сблъсък формата и на двата тима е колеблива. Саудитска Арабия записа победа над Пуерто Рико (3:0) и равенство със Сенегал (0:0) в последните си проверки, но допусна и три загуби по-рано през годината. Уругвай пък натрупа поредица от равенства, включително 1:1 срещу Англия и 0:0 срещу Алжир, което подсказва за солидна защита, но и трудности в предни позиции.

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