Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Уругвай
  3. Саудитска Арабия срещу Уругвай - различна история на мондиали, но еднаква жажда за успех

Саудитска Арабия срещу Уругвай - различна история на мондиали, но еднаква жажда за успех

  • 15 юни 2026 | 15:47
  • 300
  • 0

Няколко дни след началото си Световното първенство стигна и до Маями, където през идната нощ стадион “Хард Рок Стейдиъм” ще приеме първия си мач от турнира. Съперници от 01:00 часа след полунощ ще са Саудитска Арабия и Уругвай. Това е среща от група “Н”, в която са още Испания и Кабо Верде.

Саудитска Арабия и Уругвай са два тима с коренно различна история на световните финали, но с еднаква жажда за успех в новия формат на форума.

Уругвай пристига на своя 15-и Мондиал като една от най-успешните нации във футбола. Двукратните световни шампиони (1930 и 1950 г.) винаги са били фактор, като в по-новата история записаха четвърто място през 2010 г. и четвъртфинал през 2018 г. От другата страна, Саудитска Арабия участва за седми път на световно първенство. Най-доброто им постижение остава достигането до осминафиналите при дебюта им през 1994 г., но светът още помни сензационната им победа над бъдещия шампион Аржентина в групите на предишното издание на турнира.

И двата отбора преминаха през сериозни изпитания в квалификациите. Саудитска Арабия доминира в четвъртия кръг на азиатските квалификации (AFC), спечелвайки своята група B, като подпечата визите си за САЩ след нулево равенство срещу Ирак. Уругвай пък си осигури директна квота, завършвайки на четвърто място в изтощителния маратон на зона КОНМЕБОЛ в Южна Америка.

Историята помни два знакови мача между тези съперници. На Световното първенство през 2018 г. Уругвай спечели минимално с 1:0 след гол на Луис Суарес. Много преди това, в контрола през 2002 г., Саудитска Арабия надделя с 3:2.

В навечерието на настоящия сблъсък формата и на двата тима е колеблива. Саудитска Арабия записа победа над Пуерто Рико (3:0) и равенство със Сенегал (0:0) в последните си проверки, но допусна и три загуби по-рано през годината. Уругвай пък натрупа поредица от равенства, включително 1:1 срещу Англия и 0:0 срещу Алжир, което подсказва за солидна защита, но и трудности в предни позиции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

  • 15 юни 2026 | 12:57
  • 6826
  • 9
Салиба поднови тренировки с Франция

Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
  • 382
  • 0
Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
  • 5615
  • 3
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

  • 15 юни 2026 | 12:23
  • 8634
  • 22
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 3102
  • 3
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

  • 15 юни 2026 | 11:26
  • 804
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 22594
  • 34
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 9122
  • 61
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 18493
  • 24
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 15429
  • 26
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 5832
  • 24
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 23234
  • 21