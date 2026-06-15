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Два отбора проявяват интерес към Здравко Димитров

  • 15 юни 2026 | 15:31
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Два отбора проявяват интерес към Здравко Димитров

Крилото на българския национален отбор Здравко Димитров е обект на интерес от два клуба от турската втора дивизия (първа лига) и може да напусне Амедспор това лято, съобщи сайтът Mücadele.

Батман Петролспор и Ванспор са клубовете, които искат да ангажират Димитров, чийто договор с Амедспор изтича през юни 2027-а година. Роденият в Банкя нападател имаше сериозен принос за промоцията на Амедспор в турската Суперлига, а ръководството на клуба не е дало индикации, че е склонно да се раздели с него.

Самият той също е ентусиазиран да се завърне по терените на най-добрите турски отбори.

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