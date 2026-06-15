Байерн договори трансфера на Сайбари

Германският шампион Байерн (Мюнхен) е договорил трансфера на Исмаел Сайбари от ПСВ Айндховен, информира Фабрицио Романо. Баварците ще платят за 25-годишния мароканец 55 милиона евро. Той ще премине медицински прегледи в САЩ, където е със своя национален отбор за участие на Мондиал 2026. След това трансферът ще бъде обявен официално. Флориан Плетенберг добавя, че договорът ще бъде до 2031 година, като още преди две седмици играчът договори личните си условия с Байерн.
През изминалия сезон Сайбари се представи впечатляващо, като изигра 37 мача във всички състезания, отбеляза 19 гола и направи девет асистенции. Само в Ередивизи крилото реализира 15 попадения.
В първия мач на на Мароко на Световното първенство той се разписа и при равенството с Бразилия (1:1).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google