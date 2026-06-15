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Всеки главен съдия на Мондиал 2026 ще си тръгне с повече от 100 000 долара

  • 15 юни 2026 | 13:07
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Отборите, които отпаднат още в груповата фаза на Световното първенство по футбол, ще се приберат на финансова загуба от участието си на Мондиал 2026, но пък при съдиите нещата са изцяло в положителната посока. Само за участието си на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, всеки ръководещ на терена рефер ще получи 100 000 долара, пише thetimes.com. Главен арбитър ще получава по 3000 долара за всеки мач в груповата фаза на Световното първенство, докато извеждането на отборите в мач от елиминациите, полуфиналите и финала ще му донесе още 10 000 долара.

Ако се спазва традицията, че съдията, който ръководи финала на всяко Световното първенство, има по четири мача в турнира, то той ще се прибере у дома със 126 хиляди долара. Не са забравени и страничните съдии. Всеки помощник ще получи по 25 000 долара. Сумата ще се удвои в елиминационните фази. Реферите, които помагат колегите си на терена от стаята за видеонаблюдение или т. нар. ВАР-съдии, получават по 3000 долара за всеки мач от груповата фаза и 5000 долара в елиминационните мачове. Освен това, резервните арбитри ще приберат по 2500 долара за всеки мач от груповата фаза, а в елиминационните фази възнаграждението им се увеличава до 5000 долара на мач.

ФИФА ангажира 52-а ръководещи съдии, 88 асистент-съдия и 30 видео-асистент съдии за турнира.

Един от тях вече отпадна – реферът от Сомалия Омар Артан, на когото ме беше отказана виза за влизане в САЩ. Въпреки това, той ще получи пълно финансово възнаграждение, вече обявиха от световната централа.

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