Етър с изявление след напрежението от подписването на споразумение с Левски

Ръководството на Етър излезе с изявление след напрежението, породило се от вчерашното обявяване на споразумение за стратегическо сътрудничество с Левски. По-конкретно за думите, че Велико Търново е "син бастион", които разгневиха феновете на "болярите".

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"ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФК „ЕТЪР“

Скъпи боляри, приятели и привърженици на ФК „Етър“, подписването на споразумение за стратегическо сътрудничество между ФК „Етър“ и ПФК „Левски“ породи множество коментари, въпроси и спекулации. Именно затова сме длъжни да се обърнем към вас открито и честно – така, както подобава на отношенията между клуба и неговите привърженици.

Искаме ясно и категорично да заявим: подписаното споразумение по никакъв начин не засяга независимостта, идентичността, историята и достойнството на ФК „Етър“. Няма и не може да има договор, който да постави името, цветовете или емблемата на нашия клуб на втори план.

Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

Етър не е просто футболен клуб. Етър е символ. Етър е история, написана от поколения великотърновци. Етър е гордостта на старопрестолния град и никой няма право да се разпорежда с това наследство.

Текстът на споразумението е изцяло насочен към развитието на добри институционални взаимоотношения между два значими български футболни клуба, които през годините са дали изключително много за развитието на футбола в България.

Основните цели на сътрудничеството са свързани с повишаване качеството на спортно-техническата подготовка, развитието на детско-юношеския и женския футбол, както и обмена на добри практики и експертиза между двете организации.

Важно е да подчертаем, че споразумението няма характер на създаване на съвместно дружество, обединение или каквато и да е друга форма на общо юридическо лице. Всеки от клубовете запазва своята пълна независимост при вземането на решения и управлението на собствената си дейност.

Сред най-важните параметри на договора са:

• Обмен на професионален опит, методики и добри практики между спортно-техническите щабове, администрациите и академиите на двата клуба;

• Организиране и провеждане на съвместни стажове, обучения, семинари и работни срещи за треньори, спортни директори, анализатори, медицински специалисти и административен персонал;

• Разработване и реализиране на съвместни инициативи, програми и кампании за развитие и популяризиране на детско-юношеския, женския и професионалния футбол;

• Сътрудничество при организирането на турнири, футболни лагери, фестивали, образователни събития и други прояви с обществена значимост;

• При проявен интерес към определен състезател от страна на някой от двата клуба, комуникацията и преговорите да се осъществяват на клубно ниво при взаимно уважение и коректност.

Скъпи съмишленици,

Разбираме вашата чувствителност. Разбираме тревогите Ви. Защото и за нас Етър не е просто кауза, а любов. Любов към клуба, към града и към хилядите хора, които през десетилетията са носили виолетовото в сърцето си.

Затова ви уверяваме – всяко решение, което вземаме, е водено единствено от интереса на ФК „Етър“. Нашата цел е да изградим по-силен клуб, по-силна школа и по-добро бъдеще за децата, които мечтаят един ден да защитават виолетовата фланелка.

Етър е отборът на нашия град. Етър е отборът на Велико Търново. Това е клуб с традиции, достойнство и собствен път на развитие.

Гарантираме, че интересите на ФК „Етър“ ще бъдат защитавани безкомпромисно и че всяко решение на ръководството е водено единствено от стремежа към по-добро бъдеще за клуба.

Призоваваме ви да не се поддавате на спекулации и внушения, често умишлено организирани. Само обединени можем да върнем ФК „Етър“ там, където му се полага. Етър е бил тук преди нас. Етър ще бъде тук и след нас.

Благодарим ви за доверието и подкрепата! Бъдете здрави!

От Ръководството на ФК „Етър“, се казва в дългото изявление.

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