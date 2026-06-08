Араухо лети обратно до Европа дни преди старта на Уругвай

Притеснение в лагера на Уругвай броени дни преди старта на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Централният защитник на Барселона Роналд Араухо напусна лагера на националния отбор заради мускулен дискомфорт и отпътува за Барселона, за да бъде прегледан „от професионалисти, които са го лекували и преди“. Според няколко журналисти, следящи отблизо южноамериканския тим, участието му на Мондиала не е застрашено.

Идеята на уругвайския щаб е Араухо да пропусне само груповите занимания в понеделник и да се завърне в Монтевидео, за да се присъедини отново към отбора във вторник. В същия ден тимът, воден от Марсело Биелса, ще отпътува за Мексико, където ще бъде тяхната база по време на турнира.

„За да се подпомогне разрешаването на мускулен дискомфорт, футболистът ще премине медицинско лечение при професионалисти, които са го лекували и преди. Треньорският щаб и медицинският екип на Уругвайската футболна асоциация (AUF) се съгласиха с това решение. Той няма да участва в груповите занимания в понеделник, като ще се присъедини към отбора във вторник, когато вечерта ще се пътува за Световното първенство на ФИФА 2026“, се казва в официално съобщение на уругвайската федерация в социалните мрежи.

Gracias a todos 🙃 pic.twitter.com/gOPnZVklGB — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 5, 2026

Информацията, идваща от Уругвай относно физическото състояние на Араухо, е, че футболистът не се чувства на 100% след усещането като от убождане по време на тренировка и е решил да пътува до Барселона за по-подробна информация относно проблема. Възможно е да става въпрос за претоварване, но не може да се изключи и лека контузия. В родината му съществува известно безпокойство, имайки предвид медицинската история на играча.

Въпреки че от AUF посочиха в съобщението си, че медицинският им екип е одобрил решението на защитника, пътуването на Араухо изненада уругвайските фенове. Става дума за много дълго пътуване за медицинска консултация, която изглежда лека, и то ден преди отборът да отлети за Световното първенство. Очевидно е, че толкова много часове в самолет, особено при мускулен дискомфорт, не са идеални за елитен спортист.

Уругвай, който е в група H на Мондиала, ще дебютира на най-големия футболен форум на 16 юни от 01:00 часа (българско време) срещу Саудитска Арабия на стадион „Hard Rock Stadium“. Предстои да видим дали Араухо ще бъде на разположение за този мач, или ще трябва да изчака втория кръг срещу Кабо Верде в понеделник, 22 юни или дори третия мач срещу Испания в събота, 27 юни.

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