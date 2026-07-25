Заради санкции от ЕС: ще има нов президент на ФИДЕ

Роденият в Москва казахстански милиардер Тимур Турлов обяви кандидатурата си за президент на ФИДЕ, като гросмайстор Вишванатан Ананд ще бъде негов заместник. Турлов е планирал да се кандидатира за вицепрезидент в екипа на Аркадий Дворкович, но санкциите на Европейския съюз срещу настоящия президент на ФИДЕ направиха тази кандидатура невъзможна. Така Турлов се присъединява към Вадим Розенщайн, Ян Хенрик Бютнер и бившия президент на ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, които вече обявиха намерението си да се борят за ръководния пост в международната шахматна федерация.

Following the decision by President Arkady Dvorkovich to suspend the exercise of his duties, and in accordance with the FIDE Charter, I have assumed the responsibilities of Interim President.



I want to thank Arkady for his leadership and for putting the interests and stability… https://t.co/KexdV5WLal — Viswanathan Anand (@vishy64theking) July 24, 2026

След като Дворкович бе санкциониран от ЕС за „подкрепа на действия или политики, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, или стабилността и сигурността в Украйна“, събитията се развиха бързо. Той обяви, че е „решил доброволно и с незабавно действие да преустанови упражняването на правомощията и задълженията си като президент на ФИДЕ“, като предава ролята си на своя заместник.

Ананд прие, като заяви, че фокусът му ще бъде върху „осигуряването на приемственост и служенето на световното шахматно семейство“.

Очакваше се Ананд да се оттегли от задълженията си във ФИДЕ след следващите избори, но вместо това той отново ще бъде кандидат за вицепрезидент на организацията — този път в екипа на Турлов, който обяви кандидатурата си във Facebook. Турлов заяви, че ФИДЕ, „федерация със столетна история, се намира на кръстопът“, и посочи, че постигнатият напредък трябва „да бъде ускорен, да получи нова енергия и да бъде продължен“.

Турлов живее в Казахстан от 2011 г. През 2022 г., след началото на пълномащабната война в Украйна, той се отказва от руското си и от гражданството си на Сейнт Китс и Невис, за да стане гражданин на Казахстан. През 2023 г. той стана президент на Казахстанската шахматна федерация, а освен това оглавява новосъздадената Международна федерация по училищен шахмат (ISCF).

Регистрираната на NASDAQ компания на Турлов Freedom Holding беше основен спонсор на множество събития, включително на Световните първенства по ускорен шах и блиц през 2024 г., проведени на Уолстрийт в Ню Йорк. Той твърди, че е инвестирал над 75 милиона долара в шахмата, а компанията му придоби и германската фирма ChessBase.

Турлов завършва обявлението си за своята „отворена и обединяваща“ визия за ФИДЕ с думите за Ананд: „Велик шампион, легенда на световния шахмат и заместник-председател на ФИДЕ от 2022 г.“ Той добавя: „За мен е истинска чест да споделям с него обща визия за бъдещето на шахмата по света.“

Изборите за президент на ФИДЕ ще се проведат по време на 46-ата шахматна олимпиада на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан, през септември. В момента се очаква да се кандидатират четирима души. Освен Турлов, това са Розенщайн, Бютнер и Илюмжинов, който беше президент на ФИДЕ от 1995 до 2018 г. Последният получи подкрепата на Руската шахматна федерация, въпреки че самата федерация в момента е със спрени права.

The Chess Federation of Russia will support Kirsan Ilyumzhinov for the FIDE presidency, Andrey Filatov confirmed this to TASS https://t.co/OznTVJOgtk — Chess Federation of Russia (@ruchess_eng) July 24, 2026

Президентът на Руската шахматна федерация Андрей Филатов коментира пред руската държавна агенция ТАСС по повод потенциалните руски кандидати: „Един излиза (Дворкович), а друг влиза.“

Снимка: Lennart Ootes/FIDE

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