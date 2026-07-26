Йоана Илиева достигна до 1/8-финалите на Световното първенство по фехтовка

Йоана Илиева достигна до осминафиналите на Световното първенство по фехтовка, което се провежда в Хонконг. На сабя българката преодоля първия кръг след 15:5 срещу украинката Виктория Коротченко.

След това бронзовата медалистка от Световния шампионат в Милано през 2023 година се наложи с 15:13 срещу Ангелика Ватор (Полша).

На осминафиналите 25-годишната Илиева загуби с 13:15 срещу Зайнаб Дайибекова от Узбектистан и отпадна от турнира.

На същото оръжие Вероника Василева отпадна в първия кръг след 9:15 срещу рускинята Яна Егорян.

Олга Храмова загуби във втория си двубой - със 7:15 срещу французойката Сара Нуча, която е европейска и световна шампионка. Преди това българската представителка беше победила с 15:14 унгарката Анна Спиес.

Емма Нейкова отстъпи с 13:15 срещу китайката Цимиао Пан, също в дуел от първия кръг на първенството.

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