Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Колумбиец спечели кралския етап на Тур дьо Франс

Колумбиец спечели кралския етап на Тур дьо Франс

  • 25 юли 2026 | 18:59
  • 335
  • 1
Колумбиец спечели кралския етап на Тур дьо Франс

Колумбиецът Ричард Карапас от тима Еф Едюкейшън-Ийзипост спечели кралския 20-и етап на колоездачната Обиколка на Франция, като премина 170-километровото планинско трасе за по-малко от пет часа - 4:59.39 часа.  Карапас изпревари с 26 секунди белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул Бора), който си осигури второто място в крайното класирането на най-престижното световно състезание.

Трети завърши американецът Сеп Кус от Висма-Лийз а байк, който изостана с 31 секунди от победителя. Кус водеше дълго време колоната, преди да падне два пъти в последните километри, като при едно от паданията бе спасен от предназната мрежа около пътя.

Лидерът Тадей Погачар (Словения, ОАЕ) завърши спокойно на четвърта позиция на минута и пет секунди след Карапас. Пети финишира мексиканецът Исаак Дел Торо (ОАЕ), който придружаваше Погачар на финала и бе със същото време.

Погачар си осигури пета титла на Тур дьо Франс, освен ако не стане непредвиден инцидент утре, като има общо време до момента 72:53.44 часа. Словенецът води с 6.26 минути пред Ремко Евенепул, а трети е Исаак Дел Торо, който изостава с малко повече от три минути зад Евенепул.

Лидер по точки е датчанинът Мад Педерсен (Лидл-Трек) с 527. Ричард Карапас е лидер при катерачите със 156 точки, като има 56 повече от Погачар. Колумбиецът спечели два от най-тежките етапи в тазгодишното състезание. Исаак Дел Торо е най-добър млад състезател.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Заради санкции от ЕС: ще има нов президент на ФИДЕ

Заради санкции от ЕС: ще има нов президент на ФИДЕ

  • 25 юли 2026 | 16:26
  • 840
  • 0
Германският колоездач Флориан Липовиц се завърна у дома след претърпяна операция

Германският колоездач Флориан Липовиц се завърна у дома след претърпяна операция

  • 25 юли 2026 | 15:11
  • 866
  • 0
Левон Аронян спечели шахматен фестивал в Швейцария

Левон Аронян спечели шахматен фестивал в Швейцария

  • 25 юли 2026 | 13:27
  • 908
  • 0
Айнер Рубио се оттегля от Тур дьо Франс след тежко нараняване

Айнер Рубио се оттегля от Тур дьо Франс след тежко нараняване

  • 25 юли 2026 | 00:36
  • 1298
  • 0
Тадей Погачар с нова победа и е все по-близо до това да спечели за пети път Обиколката на Франция

Тадей Погачар с нова победа и е все по-близо до това да спечели за пети път Обиколката на Франция

  • 24 юли 2026 | 19:38
  • 2527
  • 1
Тенис на маса от най-висока класа в Панагюрище

Тенис на маса от най-висока класа в Панагюрище

  • 24 юли 2026 | 18:15
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца), "червените" са с резервния си тим

  • 25 юли 2026 | 18:57
  • 5204
  • 21
Втора лига на живо: Етър вкара трети гол в Несебър, 1:1 в Своге

Втора лига на живо: Етър вкара трети гол в Несебър, 1:1 в Своге

  • 25 юли 2026 | 19:15
  • 13002
  • 7
Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 13086
  • 137
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

  • 25 юли 2026 | 19:04
  • 2611
  • 2
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 14704
  • 51
Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски отново в топ 10 по публика в Европа

  • 25 юли 2026 | 14:12
  • 13040
  • 35