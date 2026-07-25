Колумбиец спечели кралския етап на Тур дьо Франс

Колумбиецът Ричард Карапас от тима Еф Едюкейшън-Ийзипост спечели кралския 20-и етап на колоездачната Обиколка на Франция, като премина 170-километровото планинско трасе за по-малко от пет часа - 4:59.39 часа. Карапас изпревари с 26 секунди белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул Бора), който си осигури второто място в крайното класирането на най-престижното световно състезание.

🔻 In unusual circumstances following Sepp Kuss’s crash, Richard Carapaz was this time able to make the most of his final kilometre in solo action to claim victory at Alpe d’Huez!



🔻 Dans des circonstances spéciales après la chute de Sepp Kuss, Richard Carapaz a cette fois pu… pic.twitter.com/VEeNlJHiD8 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Трети завърши американецът Сеп Кус от Висма-Лийз а байк, който изостана с 31 секунди от победителя. Кус водеше дълго време колоната, преди да падне два пъти в последните километри, като при едно от паданията бе спасен от предназната мрежа около пътя.

Лидерът Тадей Погачар (Словения, ОАЕ) завърши спокойно на четвърта позиция на минута и пет секунди след Карапас. Пети финишира мексиканецът Исаак Дел Торо (ОАЕ), който придружаваше Погачар на финала и бе със същото време.

Погачар си осигури пета титла на Тур дьо Франс, освен ако не стане непредвиден инцидент утре, като има общо време до момента 72:53.44 часа. Словенецът води с 6.26 минути пред Ремко Евенепул, а трети е Исаак Дел Торо, който изостава с малко повече от три минути зад Евенепул.

Лидер по точки е датчанинът Мад Педерсен (Лидл-Трек) с 527. Ричард Карапас е лидер при катерачите със 156 точки, като има 56 повече от Погачар. Колумбиецът спечели два от най-тежките етапи в тазгодишното състезание. Исаак Дел Торо е най-добър млад състезател.

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