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Пожарите във Франция съкращават последния етап на Тур дьо Франс

  • 25 юли 2026 | 19:36
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Пожарите във Франция съкращават последния етап на Тур дьо Франс

21-вият и последен етап от тазгодишната колоездачна Обиколка на Франция бе съкратен, за да бъдат облекчени спасителните екипи, които се борят срещу мащабните горски пожари във Франция и най-вече в провинция Жиронд, съобщиха организаторите, цитирани от АФП.

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Така последният етап, който завършва в Париж, бъде само 89 км при предварително предвидени 133 км. След като се представят на старта в Туари, състезателите ще се придвижат с автобуси в Париж, където е предвиден финалът на състезанието ще бъде подновено около 17:50 часа местно време.

Колоната ще направи две допълнителни обиколки на площада "Шанз-Елизе", преди да премине през Монмартр, а финалът е предвиден около 19:45 часа.

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