Трябва да сме горди от показаното, смята селекционерът на Хаити

Хаити трябва да се гордее с представянето си при загубата с 0:1 от Шотландия на Световното първенство и трябва да запази вярата, че може да стигне до елиминационната фази, заяви селекционерът Себастиен Мине.

Играейки на първото си Световно първенство от 1974 година насам, тимът на Хаити отстъпи с гол на Джон Макгин през първото полувреме, но сериозно притисна шотландците в края на мача.

„Когато играеш, това, което се опитваш да направиш, е да спечелиш. От една страна, много се гордея с това, което момчетата показаха. Беше много добро представяне, с добър футбол. Като знаем откъде идваме, се справихме с предизвикателството, но е още по-разочароващо, че не успяхме. Липсваше ни спонтанност – в движението, в комбинациите, а също така понякога вземахме лоши решения“, коментира Мине, цитиран от БТА.

Селекционерът на Хаити каза още, че отборът му трябва да остане устойчив и направи паралел с квалификациите, когато трябваше да чака до последния си мач срещу Никарагуа, преди да стане ясно, че се класира на Мондиал 2026.

„С Хаити нищо никога не е лесно. Ако искаме да се класираме напред, ще бъде борба и може би това ще се случи в последните няколко минути на третата среща“, добави Себастиен Мине.

„Видяхме някои доста интересни неща, но играем на изключително високо ниво и само едно пропукване е достатъчно. Можеш да бъдеш наказан за това. Ще трябва да вкараме няколко гола, ако искаме да имаме шанс да се класираме“, завърши 53-годишният специалист.

Следващият двубой на Хаити е срещу петкратния шампион Бразилия.

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