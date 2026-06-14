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  3. Не влиза и не влиза: последно Кристиано Роналдо имаше такъв малшанс като турците

Не влиза и не влиза: последно Кристиано Роналдо имаше такъв малшанс като турците

  • 14 юни 2026 | 10:14
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Провалът на Турция в първия двубой от Мондиала срещу Австралия дойде и заради липсата на късмет. Тази сутрин футболистите на Винченцо Монтела загубиха с 0:2, но не и защото нямаха желание и не хвърлиха усилия.

Доказателство за това е статистиката от срещата във Ванкувър. Според нея турците са отправили точно 30 изстрела към вратата, от които осем точни.

По този показател Турция е първият национален отбор, който отправя 30 или повече удара в мач от Световно първенство и не успява да отбележи гол в последните 20 години. За последно това се случи с тима на Португалия срещу Англия на четвъртфиналите през 2006 г. (0:0). Освен това турците са първият отбор, който губи при подобни обстоятелства, откакто Уругвай отстъпи на Швеция с 0:3 в груповата фаза на Мондиал 1974.

За сравнение, футболистите на Австралия стреляха само девет пъти към вратата, като при четири от тях уцелиха очертанията, а при два даже топката се спря в мрежата.

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