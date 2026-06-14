Монтела: Това е футболът - вкараха ни два гола с две контраатаки

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се опита да оправдае загубата на своя тим с 0:2 от Австралия на старта на Мондиала.

“Имахме удари към вратата, но футболът е такъв - започна италианецът. - Когато топката не влиза, нещата не се получават. Отправихме 30 удара. Все още имаме време и ще направим всичко възможно. От тактическа гледна точка двубоят не се разви по начин, който да е извън очакванията ни - Знаехме, че ще се изправим срещу отбор, който ще се прибере назад в защита. Ако бяхме реализирали положенията, които създадохме, развоят можеше да бъде различен. Допуснахме два гола след две контраатаки. Играчите вложиха сърцата си в този двубой и ако продължим да показваме същото отношение, ще постигнем резултатите, които искаме.“

“Когато загубиш, трябва да приемеш всички критики, дори когато смяташ, че не са справедливи. Уважавам всяко мнение.“

“Много съжаляваме, но ще се постараем в следващия мач да се представим по-добре”, добави Монтела.

Той обясни и странното за някои решение при 0:2 да не вкара като резерва нападател: “Трябваше да ограничим контраатаките на съперника. Затова в този момент направихме смяната с Мерт и Салих. Арда и Хакан от дълго време не бяха играли пълни 90 минути. Нужно беше да добавим енергия около тях.“

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