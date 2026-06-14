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Азар: Този отбор на Белгия е смесица от "старата гвардия" и ново поколение, което започва да си вярва

  • 14 юни 2026 | 14:47
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Приключилият професионалната си футболна кариера Еден Азар сега прекарва дните си в игра на голф, но някои футболисти от „златното поколение“ на Белгия ще направят последен опит да спечелят Световното първенство. Кевин де Бройне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртоа и Аксел Витсел - всички на по около 35 години, са част от състава, който ще се изправи срещу Египет в Сиатъл в понеделник на старта на участието си на Мондиал 2026. През 2018 година тимът на Белгия стигна до полуфиналите на шампионата в Русия и оглави световната ранглиста.

„Няма съмнение, че Белгия е най-добрият отбор в групата си. Но първият мач никога не е лесен“, заяви Азар пред официалния сайт на ФИФА и добави: „Отборът е смесица от „старата гвардия“ и ново поколение, което започва да си вярва. Фактът, че момчетата не са сочени за фаворити, ще им позволи да играят с повече свобода и самообладание. Очакванията в Белгия са високи, разбира се, но по-малки, отколкото през 2018-а и 2022 година. Тогава знаехме, че имаме страхотна група футболисти, играещи за топ клубове, които печелеха трофеи всяка година. Всички бяхме на подобна възраст и съзрявахме едновременно. Световното първенство е трудно за спечелване. Да, ние можехме да спечелим. Имахме страхотен период“, върна се назад бившият белгийски национал.

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