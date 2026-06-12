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Куртоа: Това може и да е последният ми турнир с националния отбор

  • 12 юни 2026 | 09:38
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Тибо Куртоа обмисля да прекрати кариерата си в националния отбор след Световното първенство, заяви той преди първия мач на Белгия от група G срещу Египет в Сиатъл. 34-годишният вратар, който изигра 109 мача за представителния тим след дебюта си през 2011 г., загатна, че е време да предаде щафетата след турнира в Канада, Мексико и Съединените щати.

„Не знам дали трябва да говорим за бъдещето в момента, но шансовете са по-големи да не продължа след този турнир, отколкото да го направя“, каза той пред репортери в базата на белгийския отбор. „Все още искам да играя още няколко години. И трябва да се грижа за тялото си. Семейството ми е тук, защото това може да е последният ми турнир.“

Но вратарят на Реал Мадрид също така остави вратата отворена и може да продължи. „Ако имаме добро Световно първенство, разбира се. И ако продължим да усещаме добрата атмосфера в отбора. След това ще трябва да проведа вътрешен разговор с треньора, техническия директор и лекарите.“

Куртоа каза, че при бившия треньор Доменико Тедеско му е било позволено да пропусне някои лагери на националния отбор и това му е помогнало с възстановяването. „Забелязах, че по време на тези международни паузи можеш да си починеш и да работиш спокойно във фитнеса“, каза той. „Освен това, през последната година и половина нямах такива физически проблеми и контузии, така че естествено мислиш повече за бъдещето. Обмислям да предам факела. Има много таланти като Сене и Майк.“

Куртоа каза, че е нетърпелив да излезе срещу Египет в понеделник. „Да, много съм „гладен“, точно както останалата част от отбора. Чувствам се много добре и го очаквам с нетърпение. Работих много усилено и за завръщането си през пролетта. Контузията беше нещастна, защото в този момент се чувствах почти непобедим. Но сега съм готов да поддържам нивото си и да остана фокусиран“, добави той.

Белгия ще се изправи още срещу Иран и Нова Зеландия в груповата фаза.

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Снимки: Imago

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