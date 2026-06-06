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Белгия се развихри и наниза пет гола на тръгване към СП

  • 6 юни 2026 | 17:58
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Белгия се развихри и наниза пет гола на тръгване към СП

Двукратният полуфиналист от световни първенства Белгия направи блестяща генерална репетиция за участието си на Мондиала, след като във финалната си контрола прегази с 5:0 друг финалист - Тунис. Двубоят се игра на “Крал Бодуин” в Брюксел и в него “червените дяволи” бяха изпратени от феновете си. Тимът вече няма загуба в 13 поредни мача и изглежда във форма за първия си дуел отвъд Океана - срещу Египет на 15 юни от 22:00 часа българско време.

Белгийците тотално надиграха своя съперник и отправиха близо 30 удара към вратата. Селекционерът Руди Гарсия заложи на Шарле Де Кетеларе на върха на атаката с активни действия по крилата на Леандро Тросар и отличния в срещата Жереми Доку. Последните двама изработиха първия гол в 28-ата, реализиран от нападателя на Арсенал.

Четири минути по-късно централният защитник Брендън Мехеле пропусна да удвои с глава след подаване на Кевин Де Бройне.

Домакините стигнаха до втория си гол в 53-тата чрез Де Кетеларе, който беше точен с глава след асистенция на Юри Тилеманс.

Пет минтуи по-късно играчите на Тунис пропуснаха да намалят, след като шут на Елиас Ашури срещна гредата.

В 62-рата тунизийците пък останаха с човек по-малко след втори жълт картон на Исмаел Гарби.

Само три минути по-късно Де Бройне направи 3:0, а в края резервите Доди Лукебакио (83’) и Никола Раскин (87’) оформиха крайния резултат.

На Мондиала Белгия е още в група с Иран и Нова Зеландия. Тунис пък е в една от завързаните групи в компания на Нидерландия, Япония и Швеция.

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