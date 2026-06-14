Витиня разкри как португалските национали ще почетат Жота по време на Мондиала

Португалските национали ще носят възпоменателни гривни на Световното първенство в памет на покойния си бивш съотборник Диого Жота, разкри полузащитникът Витиня, докато тимът се готви да започне участието си в група “К” срещу ДР Конго следващата седмица.
Гривните, подарък от премиера Луиш Монтенегро, носят имената на всички членове на състава, както и това на бившия португалски нападател Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа в Испания миналата година. Бившият нападател на Ливърпул записа 49 мача и отбеляза 14 гола за страната, а отсъствието му се усеща дълбоко от съотборниците му от Португалия.
„Историята е следната: когато отидохме на среща с министър-председателя, той ни предложи тази гривна. Тя има всички специфики, за да можем да играем на терена с нея. Премиерът ни даде възможност да изберем дали искаме да я използваме, или не, а също и как да я използваме. Приехме с много обич и избрахме да използваме гривните“, обясни Витиня.„Не бих казал, че сме фаворити, но имаме страхотно качество и капацитет да стигнем далеч в турнира. Знаем, че правилният път е да бъдем скромни. Имаме таланта и всичко, от което се нуждаем, са техническите и тактическите аспекти да се обединят“, коментира португалският национал по повод амбициите на тима за Мондиал 2026.
Форматът на турнира с три домакина - Съединените щати, Мексико и Канада - представлява логистични предизвикателства, но Витиня запази философски нагласа относно различните условия. „Времето ще повлияе на начина, по който играем, но това е за всички, не само за нас. С различните температури в САЩ, Мексико и Канада е много трудно. Но това е Световно първенство и няма извинения. Няма условия, които да ни попречат да дадем всичко за националния отбор“, увери халфът.
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За играча на Пари Сен Жермен, чийто баща Витор Мануел също е бил полузащитник, спечелването на Световното първенство остава „амбиция за цял живот“. „Винаги е било мечта, не съм искал да правя нищо друго. До известна степен винаги съм следвал това, което е правил баща ми. Винаги съм мечтал за това и съм постигнал много велики неща. Искам да постигна и спечелването на тази титла“, завърши португалецът.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages