Жоао Кансело разказа за два инцидента, които изцяло са променили живота му

Португалският бранител Жоао Кансело разказа в интервю за предаването Alta Definição на телевизия SIC, за две изключително тежки преживявания, които са белязали живота му. Едното е смъртта на майка му при инцидент, а другото – обир в собствения му дом.

„Те бяха с гръб към мен и усетих, че имам възможност да направя нещо. Днес съжалявам, че го направих, но успях да го ударя с юмрук в задната част на главата, във врата. Той падна напред, а ножът също се озова на земята. Успях да изритам ножа настрани, но изведнъж друг се появи зад мен и ме удари по главата с железен прът. Този белег, който имам тук, и до днес е последствие от това; направиха ми осем шева и изпаднах в безсъзнание. Припаднах. А след това, когато се събудих... имах нож, опрян във врата ми.“

Защитникът, който в момента е част от националния отбор на Португалия, който се готви за старта на кампанията за “мореплавателите” на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада срещу ДР Конго след четири дни, прекара втората половина от сезона под наем в Барселона, но след края на Мондиал 2026 ще трябва да се завърне в Ал-Хилал. Португалецът вече изрази желанието си да напусне саудитския гранд и да подпише с каталунците. Той разказа за инцидента, при който загива майка му през 2013 година при тежък пътен инцидент. По това време Жоао Кансело е едва на 18 години.

„Въпрос на хилядни от секундата беше, когато животът ми се промени завинаги. Спомням си последния вик на майка ми и как осемгодишният ми брат плачеше. Опитах се да повдигна колата, за да извадя майка ми, но не успях. Да повдигнеш кола е невъзможно.“

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Снимки: Gettyimages