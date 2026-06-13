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Роберто Мартинес: Кристиано е незаменим

  • 13 юни 2026 | 10:44
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Селекционерът на националния отбор на Португалия Роберто Мартинес похвали уникалността и безкористната отдаденост на нападателя Кристиано Роналдо. 41-годишният футболист е включен в състава за Световното първенство, което ще бъде шестото му участие.

„Роналдо е уникален играч, който промени играта. Неговата отдаденост на футбола все още служи за пример за много млади играчи. 21 години с националния отбор, 227 мача. Никой друг футболист не е постигнал това. А след това е и броят на головете. Всички тези числа правят Кристиано Роналдо легенда“, заяви Мартинес пред The ​​Athletic.

Треньорът също така заяви, че духът на Роналдо е толкова висок, колкото на 18-годишен, който прави първата си международна изява. „Кристиано е незаменим. Неговото голмайсторско представяне не може да бъде повторено“, добави той.

В груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. Португалия ще се изправи срещу ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (28 юни).

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Снимки: Imago

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