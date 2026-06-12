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Кристиано Роналдо: Отиваме на Световното с голяма надежда

  • 12 юни 2026 | 16:35
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Кристиано Роналдо: Отиваме на Световното с голяма надежда

Днес отборът на Португалия направи последна тренировка на родна земя. След това последва официално изпращане и тимът замина за Съединените щати за участието си на Световното първенство. Преди заминаването капитанът на иберийците Кристиано Роналдо сподели очакванията си за Мондиала.

“Знаем, че световното първенство винаги е специален турнир. Отиваме с голяма надежда. Физически се чувствам добре. Не гледахте ли мачовете. Мисля, че съм добре. Това не е изненада”, заяви Роналдо, който игра и в двете контроли, които Португалия изигра последните дни.

За шансовете на Португалия той каза: “Ще знаем в края. Това е много силно поколения, но има фактори, които не можем да контролираме. Но вярвам, че това е поколение, което ще донесе много радост на португалския народ”.

Селекционерът Роберто Мартинес също говори на изпращането: “Искам да благодаря за подкрепата, която получихме по време на контролите. Тази сила бе точно това, от което имахме нужда за психологическата подготовка на групата. Искам да кажа, че сме подготвени, ще дадем всичко от себе си, ще се борим. Тръгваме с куфар, пълен с мечтите на всички португалци. Имаме отговорност, ще се борим заедно, а когато сме обединени, сме по-силни.

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