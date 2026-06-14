Лусиано Де Чеко: Братята Николови правят разликата

Капитанът и опитен разпределител на мъжкия национален отбор на Аржентина Лусиано Де Чеко призна след загубата от България с 1:3 гейма в Лигата на нациите, че братята Николови правят разликата за българския тим.

"България игра много добре, те са силен отбор. Във втория и третия гейм имахме повече проблеми, но братята Николови правят разликата. Сега ние ще се опитаме да извлечем максималното от мача с Бразилия утре", сподели Де Чеко.

"Мисля, че Алекс Николов е невероятен. В този отбор на Лубе той се е развил още повече, за да може да играе така и в националния отбор. Видяхме го и на световното първенство миналата година. Той (б.р. Симеон Николов) е много млад, но наистина е много добър. Той трябва да продължи да израства ментално. Мисля, че на неговата възраст изглежда по-добър и от Джанели, когато е бил на тази възраст", допълни капитанът на Аржентина.