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  3. Лусиано Де Чеко: Братята Николови правят разликата

Лусиано Де Чеко: Братята Николови правят разликата

  • 14 юни 2026 | 01:22
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Капитанът и опитен разпределител на мъжкия национален отбор на Аржентина Лусиано Де Чеко призна след загубата от България с 1:3 гейма в Лигата на нациите, че братята Николови правят разликата за българския тим.

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"България игра много добре, те са силен отбор. Във втория и третия гейм имахме повече проблеми, но братята Николови правят разликата. Сега ние ще се опитаме да извлечем максималното от мача с Бразилия утре", сподели Де Чеко.

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"Мисля, че Алекс Николов е невероятен. В този отбор на Лубе той се е развил още повече, за да може да играе така и в националния отбор. Видяхме го и на световното първенство миналата година. Той (б.р. Симеон Николов) е много млад, но наистина е много добър. Той трябва да продължи да израства ментално. Мисля, че на неговата възраст изглежда по-добър и от Джанели, когато е бил на тази възраст", допълни капитанът на Аржентина.

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Снимки: volleyballworld.com

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