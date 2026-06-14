Джанлоренцо Бленджини: Трябва да намерим нашата последователност и нашето постоянство, трудно е

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели след страхотната победа над Аржентина с 3:1 гейма в Лигата на нациите, че трябва да намерят тяхната последователност и тяхното постоянство, но е трудно.

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

"Трябваше да страдаме, знаехме го преди мача. Бяхме сигурни, че ще бъде битка срещу отбор, който никога не се предава, и който загуби два мача преди това. Очаквахме го, видяхме го по време на мача. Страдахме за всяка една топка, но бяхме готови за този тип мачове", коментира Бленджини.

"Може да се представяме и по-добре в атака, особено в центъра, но най-важното качество за един отбор е да се адаптира спрямо двубоя, защото ти можеш да анализираш, да познаваш играчите, но понякога посрещането е елементът, понякога е атаката. Има различни фактори. Ако ти оставаш в мача и продължаваш да се бориш и да даваш нещо в повече, да допринасяш. Днес примерно Алекс Грозданов имаше проблеми в атака, но това няма значение, защото ние виждаме, че успяваме да компенсираме. Ние отлично знаем, че той може както да атакува, така и да сервира и да играе на блокада, но днес не му се получи. Просто трябва да се адаптираме в такива ситуации и да компенсираме, когато нещата не се получават."

"Да, доволен съм от реакцията и двете победи след загубата, но това е идеята на този турнир. Този турнир е различен от всеки друг. Изглежда като маратон и всички е доста динамично и накрая успява да печели този, който успява да се концентрира върху това, което трябва да направи. Трябва да намерим нашата последователност и нашето постоянство, трудно е, но трябва да живеем с мачовете", завърши италианският специалист.

Снимки: volleyballworld.com

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