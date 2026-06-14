Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Бразилия - Мароко
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини: Трябва да намерим нашата последователност и нашето постоянство, трудно е

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да намерим нашата последователност и нашето постоянство, трудно е

  • 14 юни 2026 | 00:33
  • 1215
  • 1

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели след страхотната победа над Аржентина с 3:1 гейма в Лигата на нациите, че трябва да намерят тяхната последователност и тяхното постоянство, но е трудно.

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите
България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

"Трябваше да страдаме, знаехме го преди мача. Бяхме сигурни, че ще бъде битка срещу отбор, който никога не се предава, и който загуби два мача преди това. Очаквахме го, видяхме го по време на мача. Страдахме за всяка една топка, но бяхме готови за този тип мачове", коментира Бленджини.

"Може да се представяме и по-добре в атака, особено в центъра, но най-важното качество за един отбор е да се адаптира спрямо двубоя, защото ти можеш да анализираш, да познаваш играчите, но понякога посрещането е елементът, понякога е атаката. Има различни фактори. Ако ти оставаш в мача и продължаваш да се бориш и да даваш нещо в повече, да допринасяш. Днес примерно Алекс Грозданов имаше проблеми в атака, но това няма значение, защото ние виждаме, че успяваме да компенсираме. Ние отлично знаем, че той може както да атакува, така и да сервира и да играе на блокада, но днес не му се получи. Просто трябва да се адаптираме в такива ситуации и да компенсираме, когато нещата не се получават."

"Да, доволен съм от реакцията и двете победи след загубата, но това е идеята на този турнир. Този турнир е различен от всеки друг. Изглежда като маратон и всички е доста динамично и накрая успява да печели този, който успява да се концентрира върху това, което трябва да направи. Трябва да намерим нашата последователност и нашето постоянство, трудно е, но трябва да живеем с мачовете", завърши италианският специалист.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 23:36
  • 87117
  • 138
Бивша националка продължава в САЩ

Бивша националка продължава в САЩ

  • 13 юни 2026 | 19:52
  • 1977
  • 1
Резервите на Сърбия без шанс срещу Бразилия преди мача с България

Резервите на Сърбия без шанс срещу Бразилия преди мача с България

  • 13 юни 2026 | 19:40
  • 5808
  • 0
Япония даде гейм на Китай, но записа трета поредна победа във VNL

Япония даде гейм на Китай, но записа трета поредна победа във VNL

  • 13 юни 2026 | 19:33
  • 998
  • 0
Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

  • 13 юни 2026 | 19:07
  • 951
  • 0
Словения с трета поредна петгеймова победа в Лигата на нациите

Словения с трета поредна петгеймова победа в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 19:01
  • 2233
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия 1:1 Мароко, равенство на почивката (гледайте на живо)

Бразилия 1:1 Мароко, равенство на почивката (гледайте на живо)

  • 14 юни 2026 | 01:52
  • 7255
  • 39
Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

  • 14 юни 2026 | 00:05
  • 22986
  • 107
Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

  • 13 юни 2026 | 21:57
  • 28867
  • 7
България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 23:36
  • 87117
  • 138
Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

  • 13 юни 2026 | 20:15
  • 39527
  • 55
Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:01
  • 38358
  • 29